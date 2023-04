Erster Blaulichttag: „Großeinsatz“ auf dem Otto-Fuchs-Platz

Von: Simone Benninghaus

Normalerweise sind die Fahrzeuge des Löschzugs Meinerzhagen im Gerätehaus am Florianweg stationiert, beim Blaulichttag am Samstag, 3. Juni, werden sie aber alle auf dem Otto-Fuchs-Platz sein. © Feuerwehr Meinerzhagen

Meinerzhagen – Ob es brennt oder ob ein schwerer Unfall passiert – die Feuerwehr rückt aus. Die ehrenamtlichen Helfer sind in Meinerzhagen immer einsatzbereit – egal, wie spät es ist. Die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr und das technische Equipment, über das sie verfügt, soll beim ersten Meinerzhagener Blaulichttag vorgestellt werden, der am Samstag, 3. Juni, ab 13 Uhr, auf dem Otto-Fuchs-Platz stattfindet.

„Wir wollten einfach mal was Neues machen“, sagt der stellvertretende Löschzugführer Jan Sinderhauf. Anstelle des alle zwei Jahre am Florianweg stattfindenden Feuerwehrfestes wird es daher in diesem Jahr auf dem Otto-Fuchs-Platz einen Tag geben, bei dem Fahrzeuge, Ausrüstung und taktisches Vorgehen bei Einsätzen im Mittelpunkt stehen und die Retter auf diese Weise sich und ihre Arbeit vorstellen, das gesellige Miteinander aber nicht zu kurz kommen soll.

Blaulichtmeile in der Innenstadt

Ab 13 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher eine Blaulichtmeile in der Innenstadt, wenn vor der Stadthalle etwa 15 Fahrzeuge präsentiert werden. Nicht nur die Feuerwehr wird dann vertreten sein, sondern auch die Polizei mit einem Streifenwagen und einem Motorrad und der Rettungsdienst sowie das Deutsche Rote Kreuz mit jeweils einem Fahrzeug. „Hier wird es dann auch anschauliche Tipps geben, wie man sich in Notsituationen richtig verhält, beispielsweise wenn eine Person bewusstlos ist. An einem Dummie können Interessierte auch eine Herz-Lungen-Wiederbelebung ausprobieren“, erläutert Jan Sinderhauf den geplanten Ablauf des Blaulicht-Programms.

Neben den Einsatzfahrzeugen des Löschzugs Meinerzhagen werden auch zwei Fahrzeuge aus Herscheid und Olpe vor Ort sein, die für den Katastrophenschutz ausgerüstet sind. Aus Willertshagen wird das bei der dortigen Löschgruppe stationierte Sonderfahrzeug für Gefahrguteinsätze anrücken und die Löschgruppe Lengelscheid wird die Feuerwehr-Drohne vorstellen, über die die Wehr seit einigen Monaten verfügt.

Der Nachwuchs löscht

Der Nachwuchs ist für die Freiwillige Feuerwehr wichtig, daher wird sich am 3. Juni zunächst um 15 Uhr die Jugendfeuerwehr mit einer Übung präsentieren und zeigen, dass auch die Jugendlichen schon lernen, wie beispielsweise Schläuche und Strahlrohre angewendet werden müssen und bei ihnen die gleichen Ausrüstungsgegenstände zum Einsatz kommen, wie bei den ausgebildeten Brandschützern.

Für 17 Uhr ist eine Technische-Hilfe-Übung geplant. Dann soll auf dem Otto-Fuchs-Platz ein Unfall simuliert werden und der Löschzug Meinerzhagen wird für die Besucherinnen und Besucher veranschaulichen, wie bei der Hilfeleistung gearbeitet wird und was bei solch einem Einsatz alles zu beachten ist.

Technische Hilfe

Aber nicht nur ums Zu- und Anschauen geht es beim Blaulichttag. „Wir möchten natürlich auch über unsere Aufgaben und unsere Ausbildung – angefangen bei der Jugendfeuerwehr – informieren. Wer sich dafür interessiert, sich bei der Feuerwehr zu engagieren, wird eine gute Gelegenheit haben, Näheres zu erfahren. Das gilt nicht nur für einen möglichen Eintritt in den Löschzug Meinerzhagen, sondern auch für alle anderen Löschzüge und Gruppen der Meinerzhagener Wehr“, so Jan Sinderhauf, der in diesem Zusammenhang auch auf die eigens zu diesem Zweck hergestellten Flyer verweist.

Insbesondere für Kinder wird es beim Blaulichttag zudem viele Mitmachaktionen geben, kündigen die Verantwortlichen an. Die jüngeren Gäste dürfen sich beim Feuerwehrtag auch selbst als Brandschützer ausprobieren und – passend ausstaffiert – ein „Feuer“ löschen. Das Thema Brandschutzerziehung wird eine Rolle spielen und an einer entsprechenden Maschine können eigene Buttons gedruckt werden.

Mitmachaktionen und Live-Musik

Die Drehleiter erfüllt am Blaulichttag einen besonderen Zweck, denn an ihr werden diejenigen gesichert, die sich beim Kistenklettern versuchen möchten. Für die Verpflegung in flüssiger und fester Form wird beim „Einsatzgeschehen“ auf dem Otto-Fuchs-Platz ebenfalls gesorgt. Das Angebot reicht von Pommes bis zu Kuchen und Waffeln.

Bei der Feuerwehr zählt die Gemeinschaft, daher soll das gesellige Miteinander nicht zu kurz kommen, wenn ab 18.30 Uhr die Band Safe by Sound aufspielt und auf der Bühne mit Livemusik für Unterhaltung sorgen wird.