Die ersten Retter der DLRG übernachteten noch am Ufer der Listertalsperre

+ © Helmecke Bei einer Übung mit der Löschgruppe Homert wurde die Rettung einer ins Eis eingebrochenen Person simuliert. © Helmecke

Hunswinkel - Seit mehr als 60 Jahren existiert die Wasserrettung an der Listertalsperre. Seit dem hat sich vieles geändert. Ein Beispiel: Die ersten Rettungsschwimmer der DLRG übernachteten noch in Zelten am Ufer.Angenehme Temperaturen, Sonnenschein und das Wasser vor Augen. Mehr Badestimmung geht eigentlich nicht. Und die meisten, die sich im Sommer auch am Ufer der Badestelle Heiligenberg an der Listertalsperre tummeln, haben wohl auch dieses Gefühl in sich.