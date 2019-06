Poolparty im Freibad: Hier gibt's die Karten

Im Freibad Meinerzhagen wird am Freitag eine Poolparty gefeiert.

Meinerzhagen - Tropische Hitze, da hilft nur eine Abkühlung. Zum Beispiel bei der Pool-Party im Freibad Meinerzhagen.

Pünktlich zum Sommeranfang steigt am Freitag, 28. Juni, im Meinerzhagener Freibad die Sommer-Pool-Party. Für Party-Stimmung und Sommer-Atmosphäre will DJane Ceren mit Chart- und Sommerhits sorgen.

Veranstalter ist der Stadtmarketingverein, der sich bei den Firmen und Organisationen Busch+Müller, Bergmann & Partner, der Kanzlei KKS, der Meinerzhagener Baugesellschaft, der Meinerzhagener Zeitung, der Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen, den Stadtwerken Meinerzhagen sowie bei der Stadt für die Unterstützung bedankt.

Eintrittskarten für die Sommer-Poolparty sind im Vorverkauf bei der Meinerzhagener Zeitung, in der Touristinfo an der Ecke Zur Alten Post/Volmestraße sowie online unter www.eventim.de erhältlich. Im Vorverkauf kosten die Karten 5 Euro, an der Abendkasse 8 Euro.