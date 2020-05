Erster Schritt auf einem langen Weg

+ © Busch Dreiklang der Corona-Krise an der Biertheke: Hinweisschild, Desinfektionsspray und Gästebuch. © Busch

Meinerzhagen – Die Corona-Krise ist auch die Krise nahezu sämtlicher Wirtschaftszweige. Die Lockerungsmaßnahmen in der Gastronomie sollen ein erster Schritt zurück zur Normalität sein. Der Weg dorthin dürfte allerdings noch ziemlich lang werden – das legt am Montag auch ein mittäglicher Blick in die Meinerzhagener Innenstadt nahe.