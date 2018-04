Talbrücke Öhringhausen gesprengt

+ © Helmecke Wie das sprichwörtliche Kartenhaus fiel die Brücke bei der Sprengung zusammen. Für die rund 1500 Zuschauer ein zwar kurzes, aber nicht alltägliches Spektakel. © Helmecke

Olpe/Meinerzhagen - Die Talbrücke Öhringhausen an der B 55 ist erfolgreich gesprengt worden. Die neue Brücke soll in gut zwei Jahren die Lücke in der Bundesstraße zwischen Drolshagen und Olpe wieder schließen.