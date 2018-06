Kinderbecken soll mit Fest eingeweiht werden

Meinerzhagen - Am 12. Juli soll das neue Kinderplanschbecken im Freibad an der Oststraße mit einem Kinderfest eingeweiht werden. Das gab jetzt die Stadtverwaltung bekannt.

Es steht noch einiges an Arbeit an, aber laut des zuständigen Fachbereichs befindet sich der Bau des neuen Kinderplanschbeckens auf dem Gelände des Freibads an der Oststraße in den letzten Zügen.

Friedrich Rothaar, Fachbereichsleiter Technischer Service, wies jetzt im Bau- und Vergabeausschuss darauf hin, dass der anvisierte Termin zur Inbetriebnahme nach jetzigem Stand gehalten werden kann: Spätestens Anfang Juli sollen die ersten Mädchen und Jungen sich dort austoben können.

Und das soll am Donnerstag, 12. Juli, dann auch standesgemäß gefeiert werden. Das bauausführende Unternehmen nahm einen Vorschlag aus den Reihen der Ratsfraktionen auf und lädt zu einem Kinderfest ein, zu dem Kindertagesstätten eine besondere Einladung erhalten sollen. „Die Firma wird dann auch Essen und Getränke für die Kinder ausgeben“, sagte Rothaar.