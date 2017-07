Autofreies Volmetal: Auftakt am Bücking

+ © B. Eiber Der Start am Lidl-Markt in Meinerzhagen hat schon Tradition. © B. Eiber

Meinerzhagen - Keine Abgase, kein Lärm, kein Stress – die Bundesstraße 54 verwandelt sich morgen in der Zeit von 11 bis 18 Uhr wieder in eine autofreie Zone. Und Meinerzhagen spielt auch bei der vierten Auflage des „Autofreien Volmetals“ eine besondere Rolle, wird die Veranstaltung doch am Lidl-Parkplatz am Bücking eröffnet.