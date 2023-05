Not in der Ukraine endet nicht: Hilfskonvoi aus dem Volmetal fährt an die Frontlinie

Lebensmittelpakete werden von den Helfern nach wie vor verteilt. © Daniel

Spendenaktion für das Kriegsgebiet: Thomas Arens bittet um Spenden und Lebensmittelpakete für nächste Fahrt in die Ukraine.

Meinerzhagen – „Es hat sich nichts geändert – eher noch verschlechtert“, sagt Thomas Arens über die Auswirkungen des Kriegs für die Menschen in der Ukraine. Ein Grund für den Meinerzhagener, im Sommer wieder einen Hilfskonvoi zu organisieren – dann den bereits sechsten, für den sich der Meinerzhagener wieder ebenso viel Unterstützung erhofft, wie für die vorangegangenen Transporte.

Erneut möchten ´Thomas Arens und seine Mitstreiter vor allem Lebensmittelpakete nach Rumänien bringen, die von dort aus dann weiter in die Ukraine transportiert werden sollen. Zu den Helfern vor Ort im Versorgungszentrum in Baia Mare hat Arens nach wie vor regelmäßig Kontakt, bekommt von ihnen Nachrichten und Fotos.

Zerstörte Häuser und Straßen

Auf vielen Bildern sind zerstörte Häuser und Straßen zu sehen, wenn die Helfer nach Rumänien fahren. „Sie fahren bis zur Frontlinie, und in einigen Orten hatten die Menschen gar nichts, haben die Lebensmittelpakete sogar noch untereinander aufgeteilt“, berichtet Thomas Arens.

Auch bei dem erneuten Transport aus Meinerzhagen, der am 14. Juli starten soll, soll sich wieder auf die Lieferung von Lebensmitteln, Hygieneartikel und Spielsachen konzentriert werden.

Über die Hilfe aus Meinerzhagen sind Familien dankbar. © Privat

Beim letzten Mal waren es insgesamt 530 Pakete, die in Meinerzhagen für die Ukraine zusammen gestellt wurden. Über die große Resonanz hatten sich alle Helfer enorm dankbar gezeigt. Auch jetzt wird die Bevölkerung wieder um Mithilfe gebeten. Kartons für die Lebensmittelkisten, die fertig gepackt überbracht werden sollen, liegen ab sofort in der evangelischen und er katholischen Kirche, bei der Volksbank in Südwestfalen und der Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen aus und können hier abgeholt, dann zuhause gepackt und entweder bei Thomas Arens in Redlendorf oder der Firma CA Vending abgegeben werden.

Zugleich wird auch wieder um Spenden gebeten, um von dem Geld weitere Lebensmittel kaufen zu können und weitere Kisten packen zu können.

Um dies bestmöglich koordinieren zu können, sollten Geldspenden bis spätestens Ende Juni/Anfang Juli auf die entsprechenden Konten eingezahlt werden, so die Bitte. „Wir hoffen, dass auch dieses Mal Firmen und private Spender bereit sind, zu helfen, damit wir erneut Unterstützung leisten können“, so Thomas Arens, dessen fester Wille es ist, die Unterstützung für die betroffenen Menschen in der Ukraine so lange wie sie erforderlich ist, fortzusetzen. sim