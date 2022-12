Erneut als Fairtrade-Stadt im MK ausgezeichnet

Von: Sarah Lorencic

Meinerzhagen bleibt Fairtrade-Stadt: Es freuen sich Eric Ludewig, Regina Löper-Kappes und Anke Posselt sowie Davina Falz (v. l.). © Stadt Meinerzhagen

Die Stadt Meinerzhagen konnte sich erneut als „Fairtrade-Stadt“ zertifizieren lassen. Es beteiligten sich doppelt so viele Geschäfte und Lokale, wie noch vor 2 Jahren.

Meinerzhagen – „Wir sind Fairtrade-Stadt“, freut man sich in der Steuerungsgruppe. Erneut, muss man hinzufügen, denn bereits Mitte 2020 erhielt Meinerzhagen nach langem Bemühen erstmals das Siegel. Nach Ablauf von zwei Jahren stand nun die Neuzertifizierung an, die die Stadt Meinerzhagen gemeinsam mit einem breiten Netz aus Akteuren anstrebte. Wesentlich für eine erfolgreiche Neubewerbung ist, dass möglichst viele Einzelhändler und Gastronomiebetriebe fair gehandelte Produkte verkaufen beziehungsweise verwenden und dass auch die Stadtverwaltung, Schulen, Kirchen und Vereine sich auf dem Gebiet einsetzen.

Zertifizierung ein deutliches Zeichen in Sachen Nachaltigkeit

Die Neuzertifizierung für das Siegel des gemeinnützigen Vereins Fairtrade Deutschland war dank der Steuerungsgruppe, bestehend aus Anke Posselt (Weltladen), Wolfgang Schmitz (Buchhandlung Schmitz), Davina Falz (Geschäftsführerin des Stadtmarketing Vereins) und Eric Ludewig (Klimaschutzmanager Stadt Meinerzhagen), erfolgreich. Am Dienstag erfolgte die offizielle Übergabe der Urkunde. Die bestätigt, dass Meinerzhagen auch in den kommenden zwei Jahren das Fairtrade-Siegel tragen darf, denn die Stadt erfüllt die entsprechenden Kriterien. Dazu gehören neben dem Ratsbeschluss auch die Verpflichtung dazu, eine bestimmte Anzahl an Produkten aus fairem Handel anzubieten, Produkte aus fairem Handel in der Gastronomie sowie im Rathaus zu nutzen und die Teilnahme von Vereinen, Schulen und Initiativen zu fördern. Insgesamt beteiligen sich in Meinerzhagen unter anderem 13 Einzelhändler, darunter auch Supermärkte und fünf Gastro-Betriebe, in denen mindestens zwei Fairtrade-Artikel angeboten werden. Das sind fast doppelt so viele wie vor zwei Jahren. „Wir freuen uns über dieses deutliche Zeichen für mehr Nachhaltigkeit und verantwortungsvollen Konsum, das aus der Mitte unserer Meinerzhagener Gemeinschaft heraus getragen wird“, sagt Eric Ludewig. „Gleichzeitig zeigt die Zertifizierung, dass wir als Stadt auf dem richtigen Weg sind, und sie ist ein weiterer Ansporn für uns alle gemeinsam, genau hier weiterzumachen.“

Im Märkischen Kreis sind neben Meinerzhagen Balve, Lüdenscheid und Plettenberg Fairtrade-Städte. Die Kreis-Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen hatte im Mai beantragt, dass sich der gesamte Märkische Kreis an der Kampagne „Fairtrade-Town“ beteiligt.