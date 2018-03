Videografiert: Wer erkennt diesen mutmaßlichen EC-Karten-Dieb?

Meinerzhagen - Die "normalen" Ermittlungen haben nicht zum Erfolg geführt, jetzt soll es die Öffentlichkeitsfahndung richten! Die Polizei Meinerzhagen hofft, einem mutmaßlichen EC-Karten-Dieb fast sechs Monate nach der Tat mit Hilfe von zwei Fahndungsfotos doch noch auf die Schliche zu kommen.

In einer Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis von Donnerstagmorgen heißt es, dass der Unbekannte im Verdacht steht, einem 71-jährigen Mann aus Marienheide am Vormittag des 25. September 2017 in einem Supermarkt "Am Bücking" unentdeckt die Geldbörse entwendet zu haben.

Bei dem Supermarkt handelt es sich offenbar um die Filiale des Discounters Lidl.

+ © Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Anschließend habe der unbekannte Täter versucht, mit der ebenfalls erbeuteten EC-Karte Bargeld an einem Automaten abzuheben.

"Hierbei wurde er videografiert. Das dabei entstandene Bildmaterial gab das zuständige Amtsgericht nun zur Öffentlichkeitsfahndung frei", so die Polizei, die fragt: "Wer kennt den abgebildeten Mann?"

Hinweise nimmt die Polizei Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. - eB