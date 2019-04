Erhaltungsprogramm: Landstraßen 708 und 709 nicht berücksichtigt

+ © Helmecke Gemeinsam mit der Sanierung der L709 und/oder der L708 ab Eichen wollte die Stadt die unbefriedigende Gehwegsituation in Hunswinkel lösen. © Helmecke

Meinerzhagen – Es stimmt, dass der Landesbetrieb Straßen.NRW durch seine Niederlassung für Südwestfalen in den letzten rund sieben Jahren eine große Menge Geld an den Straßen in Meinerzhagen verbaut hat. Rechnet man die 2012 fertiggestellte Südumgehung hinzu, liegt der Betrag deutlich über 30 Millionen Euro. Von „einfachen“ Fahrbahnsanierungen über Optimierungen von Kreuzungsbereichen bis zur grundlegenden Erneuerung war alles dabei.