Erfrischungskur für eine Kirchenorgel

Von: Dominic Rieder

Mit Holzgittertüren sind die filigranen Pfeifen oberhalb der Klaviaturen geschützt. Das Instrument besteht aus Eichenholz. © Rieder

Die Orgel der evangelischen Kirche in Valbert wird derzeit gereinigt und saniert - die „Erfrischungskur“ ist ein aufwändiges Unterfangen.

Valbert – Insgesamt sind es –eine stolze Zahl – rund 1000 Orgelpfeifen, die Teil der Kirchenorgel in der evangelischen Kirche Valbert sind. Gefertigt sind sie aus einer Legierung von Zinn und Blei, die größeren zusätzlich auch aus Zink beziehungsweise aus Holz. Die größten haben eine Länge von bis zu dreieinhalb Metern, die kleinsten sind dünn und filigran. Gemeinsam mit 66 weißen und 46 schwarzen Tasten, etwa 30 Pedalen und 20 Zugknöpfen für die Register setzen sie sich zu dem Traditionsinstrument zusammen – hinzu kommt noch das Innenleben, in dem jede Menge Feinmechanik verbaut ist.

Beeindruckende Größe

Steht man auf der Empore des Valberter Gotteshauses direkt neben der von Alfred Führer im Jahr 1962 gebauten Kirchenorgel, ist man von ihrer beeindruckenden Größe fasziniert, ihr warmer voller Klang geht bis ins Mark, lässt einen ganz ehrfürchtig werden. Doch nicht nur in seiner Gesamtheit ist das Instrument, dessen Gehäuse aus Eichenholz besteht, einzigartig. „Jeder Bestandteil ist handgefertigt“, macht Küster Andreas Gogarn deutlich, „sozusagen ein Unikat“.

An den beiden Klaviaturen werden die Balgenmanschetten und die Schleifendichtungen erneuert. © Rieder, Dominic

Nun gibt es für das Instrument eine Erfrischungskur. „Ungefähr alle 25 bis 30 Jahre sollte eine Kirchenorgel komplett und umfassend gereinigt werden“, erklärt Andreas Gogarn. Eine Zwischenreinigung war in den 1970er-Jahren erfolgt, ein erstes „Großreinemachen“ wurde dann Ende der 1990er-Jahre vorgenommen. Entsprechend ist es nun also wieder an der Zeit: Für die Orgel steht die zweite große Reinigung samt Instandsetzung an.

Beeindruckendes Traditionsinstrument: Die Kirchenorgel auf der Empore der evangelischen Kirche Valbert ab August saniert. © Rieder, Dominic

Instrument wird in Einzelteile zerlegt

Mit Orgelbauer Stephan Trostheide aus dem ostwestfälischen Oelde nimmt sich ein Experte der Valberter Kirchenorgel an. Großen Aufwand bedeutet es freilich allein schon, das Instrument in all seine Einzelteile zu zerlegen. Bei den folgenden Arbeiten wird dann Schimmel entfernt, der unter anderem an den Stellen entstanden ist, an denen die Orgelpfeifen mit den Windkanälen verbunden sind. Zudem werden an den beiden Klaviaturen die Balgenmanschetten und die Schleifendichtungen erneuert. Und: „Ein Umbau soll erfolgen, um für eine bessere Durchlüftung des unteren Bereichs der Orgel zu sorgen, in dem sich die Mechanik und der Windmotor befinden“, erläutert Andreas Gogarn. Allerdings: „Es ist nur ganz wenig Elektronik verbaut, nur der Windmotor und die Beleuchtung“, fügt er hinzu. „Alles andere funktioniert rein mechanisch“, betont der Küster.

Einblick in einen Teil des Innenlebens der Orgel: die Mechanik der Basspfeifen. © Rieder, Dominic

Hilfreich für den Orgelbauer: Die einzelnen Orgelpfeifen haben Prägungen an ihrer Unterseite, an denen man erkennen kann, an welcher Stelle sie platziert werden müssen. Neben dem Auseinanderbauen des Instruments stellt den größten Aufwand für den Fachmann die Intonierung dar, die Teil der Abschlussarbeiten ist. Hierbei ist Millimeterarbeit gefragt, denn die exakte Platzierung der einzelnen Pfeifen ist bei der Intonierung unverzichtbar, damit am Ende auch wieder jeder einzelne Ton genau so klingt, wie er soll.

Orgel soll zur Jubelkonfirmation spielbereit sein

Gut ein Monat Zeit ist für Reinigung und Instandsetzung vorgesehen. „Ziel ist, dass die Kirchenorgel zum Gottesdienst zur Jubelkonfirmation am Sonntag, 10. September, wieder spielbereit ist“, so Gogarn. Danach dürften nur noch Restarbeiten vonnöten sein.