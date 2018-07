Entwicklung des ländlichen Wegekonzepts in Meinerzhagen

Meinerzhagen - Ende 2016 beschloss der Rat die Erstellung eines ländlichen Wegekonzeptes für Meinerzhagen. Damals allerdings unter dem Vorbehalt, Fördermittel von der EU zu erhalten. Diese Hoffnung erfüllte sich gegen Ende 2017 und der entsprechende Auftrag konnte für rund 80 000 Euro an ein Ingenieurbüro aus Kassel vergeben werden.

Diese Frage hatte die Verwaltung in einer mehrseitigen Vorlage dargestellt. Dabei wird deutlich, dass es die Größe des Stadtgebietes und die land- und forstwirtschaftlichen Prägung ist, die in den zurückliegenden Jahrzehnten zum Entstehen und danach zwangsläufig zum Erhalt eines sehr ausgeprägten Wegenetzes in Meinerzhagen geführt haben.

Und das nehmen seit gut zwei Wochen Mark Friedrich und Louis Vogler vom Ingenieurbüro unter die Lupe. „Wir sind mit dem Auto, dem Fahrrad und an einigen Stellen auch zu Fuß unterwegs. Dabei erfassen wir nicht nur die Art und den Umfang der Wege und erstellen zur Dokumentation mit GPS-Daten versehene Fotos“, sagt die beiden Fachleute in der Ortslage Blomberg. Gerade auch die im Auftrag festgeschriebenen weiteren Vorgaben, sollen die Grundlage für spätere Entscheidungen liefern.

So sollen aus der Betrachtung des Ist-Zustands Handlungsempfehlungen erarbeitet werden, welche die Maßnahmen beschreiben, den zukünftig gewünschten Soll-Zustand der Wege zu erreichen und gegebenenfalls zu erhalten. Dazu kann die Sanierung, der Umbau, aber auch der Rückbau gehören.

„Dass, was jetzt mit den ländlichen Wegen passiert, wenden wir beim städtischen Straßennetz seit Jahren an. Die Erkenntnisse, die von den Kollegen ermittelt werden, finden sich dann in den Vorschlägen für die Sanierungen oder Neubauten von Straßen im alljährlichen Bauprogramm wieder“, erläutert Jürgen Tischbiereck auf Anfrage unserer Zeitung.

Während dieses direkt im zuständigen Fachausschuss und dann abschließend im Rat behandelt und beschlossen wird, ist das Verfahren beim Wegekonzept um eine Beratungsstation erweitert.



Eine Projektgruppe – zu der Vertreter öffentlicher Institutionen wie dem Landesbetrieb Wald und Holz, aber auch Vereinsvertreter, Landwirte und Interessengemeinschaften zählen –, diskutiert und soll möglichst zu einer endgültigen Vorschlagsliste kommen. Gut drei Monate werden die Erfassungsarbeiten und die Konzepterarbeitung in Anspruch nehmen. Die Projektgruppe, so ist es derzeit beabsichtigt, wird in dieser Zeit das Datenmaterial nach und nach beraten und bewerten.