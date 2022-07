Entsorgungsmöglichkeiten für Altlacke, Rohrreiniger & Co.

Von: Fabian Paffendorf

Das Schadstoffmobil macht an mehreren Stellen im Meinerzhagener Stadtgebiet Halt. © Stefanie Schildchen

Das Schadstoffmobil der Firma Lobbe hält in Meinerzhagen. An verschiedenen Stationen im Stadtgebiet haben die Bürger am Donnerstag die Möglichkeit ihren entsprechenden Müll zu entsorgen.

Meinerzhagen – Das Schadstoffmobil macht am kommenden Donnerstag, 14. Juli, wieder Halt in Meinerzhagen. An verschiedenen Stationen haben die Bürger dann die Möglichkeit ihren entsprechenden Müll zu entsorgen. Stationen Folgende Stationen fährt das Mobil am Donnerstag an:

9 bis 10.30 Uhr: Valbert, vor dem Feuerwehrgerätehaus

10.45 bis 11.15 Uhr: Parkplatz am Stadion Bergstraße

11.30 bis 12 Uhr: Parkplatz Löher Weg .

12.45 bis 14.15 Uhr: Parkplatz hinter der Stadthalle

14.30 bis 15 Uhr: Parkplatz Schützenplatz.

Die Stadt Meinerzhagen weist darauf hin, dass Batterien vorzugsweise im Handel zurückgegeben werden sollen. Überall dort, wo es Batterien zu kaufen gibt, können die verbrauchten Batterien auch wieder abgegeben werden. Dafür stehen Sammelboxen zur Verfügung. Weitere Ausnahmen gibt es für Energiesparlampen. Die müssen laut Angaben der Stadtverwaltung beim Baubetriebshof abgegeben werden. Die nimmt das Schadstoffmobil der Firma Lobbe nicht an. Sonderabfälle, die an den Haltestellenschildern abgelegt werden, werden nicht vom Schadstoffmobil mitgenommen. Damit durch das Abstellen der Sonderabfälle keine Gefährdung für andere entsteht, sind diese nur zu den oben genannten Terminen am Schadstoffmobil abzugeben. Das heißt, Bürger müssen ihren Schadstoffmüll direkt am Fahrzeug abgeben. Ein Ablegen außerhalb der Zeiten ist nicht erlaubt.