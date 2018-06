Hitzige Diskussion um Namen für Stadtplatz

Meinerzhagen - Weitläufig, mit Wasserflächen und in hellem Grau setzt der neue Stadtplatz vor der Stadthalle seit einigen Wochen Akzente. Seit Montag trifft man sich aber nicht mehr „vor der Stadthalle“, sondern auf dem Otto-Fuchs-Platz. Das beschloss der Rat am späten Nachmittag mit großer Mehrheit. Ein Antrag der Fraktion Linke und Piraten auf Vertagung dieser Entscheidung wurde abgelehnt.

Der Abstimmung vorangegangen war jedoch eine intensive Diskussion um die Namensgebung, die nicht zuletzt durch Beiträge anwesender Bürger geprägt war.

So erinnerte Astrid Kahlke, auch Sachkundige Bürgerin der Grünen, an „die vielen kleinen und mittelgroßen Geschäftsleute in Meinerzhagen“, die keine Anerkennung wie das Unternehmen Otto Fuchs erfahren würden. Für sie ist es „ein Armutszeugnis“, dass mit dem Namen deutlich gemacht werde, nur eine „Otto-Fuchs-Stadt“ zu sein.

Und auch Jörg Hornung nutzte die Stunde der Öffentlichkeit dazu, seinem Unmut über die Entscheidung – und vor allem über die fehlende Bürgerbeteiligung – Luft zu machen. Ebenso wie Christina Först wartete er aber bis zum Ende der öffentlichen Sitzung vergeblich auf eine Erläuterung vonseiten eines Ratsmitgliedes, warum und wie es zur Namensgebung gekommen ist.

Hornung bezeichnete die Sitzung als „Lehrstück“, das zeige, „wie man eine Chance vertut“. „Kommunale Politik ist hier nur um sich selbst gekreist.“

Stracke erinnert an Mail aus 2015

Zuvor hatten Thorsten Stracke (CDU) und Rolf Puschkarsky (SPD) den Zeitpunkt der Kritik von Linken und Piraten an der Benennung nach Otto Fuchs heftig kritisiert. Stracke lobte die anwesenden Bürger für ihr Engagement, erinnerte aber in Richtung von Linken und Piraten sowie der Grünen an eine E-Mail des Bürgermeisters, die bereits im September 2015 allen Fraktionsspitzen zugestellt worden sei. Bereits damals habe der Name „Otto-Fuchs-Platz“ im Raum gestanden – Anmerkungen oder Kritik habe es in der Folge aber ebenso wenig gegeben wie nach einer interfraktionellen Sitzung am 17. April.

Nachfolgend tagten am 2. Mai noch der Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt (PSVU), in dem ein Antrag Karl Hardenackes (Grüne) auf Einbeziehung der Bürger abgelehnt wurde, sowie am 28. Mai der Haupt- und Finanzausschuss.

Andreas Friebe, der für Linke/Piraten im PSVU saß, gestern aber als Bürger anwesend war, ärgerte sich über die Aufzählung von Versäumnissen und sprach von Ränkespielen zwischen den Fraktionen. Und: „Man kann doch auch 2015 angesprochene Dinge nicht als gegeben hinnehmen!“

Keine Mehrheit im Rat fand indes der Antrag von Linken und Piraten, den entsprechenden Tagesordnungspunkt zu vertagen und die Bürger in der Folge mit in die Namensfindung einzubeziehen. Georg Follert (Linke) hatte zuvor nach seiner Stellungnahme in der vergangenen Woche nochmals betont, die Firma Otto Fuchs nicht etwa diffamieren, sondern schlicht die Bürger an der Entscheidung beteiligen zu wollen.

Diesem Antrag stimmten aber nur die jeweils zwei Vertreter von Linke/Piraten und Grünen sowie Christine Fischer von der UWG zu. Die übrigen 25 anwesenden Ratsmitglieder waren gegen eine Vertagung.

25 Stimmen für Umbenennung

Jene 25 Stimmen waren es auch, die dem Verwaltungsvorschlag nebst entsprechender Begründung (siehe unten) schließlich zustimmten. Christine Fischer (UWG) enthielt sich diesmal ihrer Stimme, Grüne sowie Linke und Piraten stimmten geschlossen gegen die Benennung in Otto-Fuchs-Platz.

In der Verwaltungsvorlage zur Begründung für den neuen Namen heißt es:

„Gerade die Verbundenheit etablierter Unternehmen prägt seit vielen Jahren Charakter und Entwicklung der Stadt als Wohn- und Arbeitsort im positiven Sinne. Auch im sozial-gesellschaftlichen und kulturellen Kontext nimmt Meinerzhagen eine stabile Entwicklung, sodass ihre prägenden Merkmale – Wirtschaftskraft, kulturelle Vielfalt, soziale Stabilität – das Fundament für die anhaltende Lebensqualität bilden. Diese Facetten sollte der Name des neuen Platzes widerspiegeln und versinnbildlichen. Der Name sollte Identifikationspotenzial haben und untrennbar mit der Stadt verknüpft sein. Dieser Beschlussvorlage-Zielsetzung folgend, bietet sich aus Sicht der Verwaltung eine Benennung mit ,Otto-Fuchs-Platz‘ an.“ Es solle damit gleichermaßen an die Firma wie an die Familie erinnert werden. „Deren Werk schlägt sich zum einen in der kontinuierlichen stabilen Wirtschaftsentwicklung mit klarem Bekenntnis zum Standort auch für die Zukunft nieder. Außerdem hat die Familie Fuchs zum Stadtleben selbst einen enormen Beitrag geleistet, indem sie (...) soziale und gesellschaftliche Initiativen unterstützte und auch den Bau der Stadthalle im Jahr 1978 mitfinanzierte.“