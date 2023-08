Enormer Wissensfundus findet neues Zuhause

Von: Dominic Rieder

In der Villa im Park ist – nach coronabedingten Verzögerungen – mittlerweile auch das Archiv des Heimatvereins Meinerzhagen zu finden. © Rieder, Dominic

Enorm ist der Fundus an Wissen über die Geschichte Meinerzhagens und auch der Region Westfalen, der sich im Archiv des Heimatvereins der Volmestadt verbirgt. Dieses hat mittlerweile ein neues Domizil in der Villa im Park gefunden. die Vorstandsmitglieder des Heimatvereins Meinerzhagen Beate Hoppe, Ulrich Beaupain und René Casagrande gaben Einblicke in das neue Zuhause des Archivs.

Meinerzhagen – „Coronabedingt hatte sich der Umzug zunächst noch ein wenig zeitlich verschoben. Im Februar 2022 konnte er dann beginnen“, berichtet Ulrich Beaupain. Das zuvor im Alten Rathaus untergebrachte Archiv wurde leer geräumt und nach und nach in einem rund 20 Quadratmeter großen Raum in der zweiten Etage der Villa im Park eingeräumt. Die Vorstandsmitglieder Frank Brüggendieck (Vorsitzender) und Thomas Pätzold packten ebenfalls fleißig mit an, sodass der Umzug zu fünft bewerkstelligt wurde.

Meinerzhagener Heimatblätter

Einen wesentlichen Bestandteil des Archivs machen natürlich die beliebten „Meinhardus“-Hefte („Meinerzhagener Heimatblätter“) aus, die seit 1966 erscheinen. Einen kompletten, viele Jahrzehnte umfassenden Bestand gibt es aber auch von „Der Märker“, der landeskundlichen Zeitschrift für den Bereich der ehemaligen Grafschaft Mark und den Märkischen Kreis. Jede Menge informative Literatur über Nachbarstädte wie Attendorn und Olpe sowie über Westfalen ist ebenfalls Teil des großen Fundus.

Viele Bücher über die Geschichte der Volmestadt

Besonders im Fokus ist aber freilich die heimische Volmestadt: „Zu unserem Archiv zählen zahlreiche Bücher über die Geschichte Meinerzhagens, die zudem beim Heimatverein erworben werden können. Dies gilt auch für alle bisher erschienenen Meinhardus-Hefte“, macht René Casagrande deutlich. „Die sind gerade auch für Forscher interessant, da darin viele Begebenheiten detailliert beschrieben sind“, betont Beate Hoppe. Sie weist zudem auf ein ebenfalls zum Archivbestand gehörendes „sehr gut recherchiertes Buch über Meinerzhagen“ von Petra Wiggenhagen-Schütz hin. „Meinerzhagen – Band II – Vom Beginn der Reformation bis zum Ausbruch des 1. Weltkrieges 1914“ heißt Wiggenhagen-Schütz’ 1990 erschienenes Werk, das den 25 Jahre zuvor von Friedrich Michel verfassten und ebenso überaus informativen ersten Band fortsetzt.

Umfangreiches Bildarchiv

Doch das Archiv besteht natürlich nicht allein aus Literatur: „Wir verfügen außerdem über ein umfangreiches Bilderarchiv, das auch für unsere Bilderwerkstatt Verwendung findet. Es umfasst mehr als 10 000 Bilder“, berichtet René Casagrande. In diesem Zusammenhang informieren die drei Vorstandsmitglieder darüber, dass der nächste Termin für die Bilderwerkstatt im August im Erdgeschoss der Villa im Park stattfinden soll. Das genaue Datum werde demnächst bekannt gegeben.

Eine hohe Vitrine wurde bereits in dem Besprechungszimmer, das sich noch in Arbeit befindet, aufgestellt. © Rieder, Dominic

Zudem sei auch eine monatliche Sprechstunde des Heimatvereins in Planung, die Termine folgen noch. Darüber hinaus weist René Casagrande darauf hin, dass der Verein „interessierte Mitbürger bei Bedarf gerne bei der Heimat- und Familienforschung sowie beim Lesen alter Dokumente in früheren Schriften unterstützt“.

Unterstützung für die Knochenmühle gesucht

Ebenso ist Mithilfe seitens der Meinerzhagener für den Heimatverein eine große Unterstützung. „Wir freuen uns immer, wenn Mitbürger uns Bücher, Bilder, Dokumente, Zeugnisse und Urkunden, die sich mit der Geschichte der Stadt befassen, zur Verfügung stellen“, sagt Ulrich Beaupain. Auch über neue Mitglieder würde sich der Verein freuen, fügt er hinzu. „Insbesondere zur ehrenamtlichen Unterstützung in der Knochenmühle in Mühlhofe und in der Interessengemeinschaft Stolpersteine.“ Derzeit zähle der Heimatverein rund 120 Mitglieder.

Freuen sich über das neue Zuhause für das umfangreiche Archiv des Heimatvereins: René Casagrande, Ulrich Beaupain und Beate Hoppe (von links). © Rieder

Überaus informativ ist außerdem auch die unter www.heimatverein-meinerzhagen.de erreichbare Internetseite des Vereins: „Ein Inhaltsverzeichnis zu allen Meinhardus-Heften kann auf unserer Homepage eingesehen werden, des Weiteren auch viele Berichte über Begebenheiten aus der Stadt. Darüber hinaus gibt es auch eine Denkmalliste.“

Das aktuelle Meinhardus-Heft, Ausgabe 1/2023, ist für Nicht-Mitglieder zum Preis von 4 Euro sowohl beim Heimatverein Meinerzhagen (Kontakt: siehe Homepage) als auch in der Buchhandlung Schmitz erhältlich. Mitgliedern wird das „Meinhardus“-Heft zweimal jährlich zugestellt. Dies ist Bestandteil des jährlichen Mitgliedsbeitrages von 18 Euro.