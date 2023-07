Lange Wartezeiten: Tierärzte haben viel zu tun

Von: Birgitta Negel-Täuber

In Tierarztpraxen in Meinerzhagen und Kierspe ist viel zu tun. Wartezeiten und Engpässe sind da nicht ungewöhnlich. Aber: In Großstädten gibt es eher eine Überversorgung. © Zacharie Scheurer

Veterinäre haben derzeit viel zu tun. Die Patienten und ihre Besitzer müssen mit Wartezeiten rechnen.

Meinerzhagen/Kierspe – Unter Hunden- und Katzenbesitzern macht derzeit ein Gerücht die Runde: Es gebe zu wenige Tierärzte. Benötigt der vierbeinige Liebling medizinische Hilfe, müssen die Besitzer für den Besuch beim Doktor mitunter viel Zeit einplanen. Denn die Tierärzte seien überlastet, heißt es, und so sah man schon Warteschlangen, die sich bis auf die Straße hinaus zogen.

Aus der Luft gegriffen scheint dieses Gerücht nicht zu sein: Auf Nachfragen der MZ bei heimischen Tierärzten kam wiederholt die Antwort, man habe leider keine Zeit für ein persönliches Gespräch. „Hier ist einfach zu viel zu tun“, hieß es sowohl in der Praxis des Kiersper Tierarztes Christian Klaus als auch bei Dorle Rattay in Meinerzhagen.

Die Urlaubszeit sorgt für zusätzliche Engpässe. Im Notfall steht abends und am Wochenende der Notdienstring Märkischer Kreis und Hochsauerlandkreis zur Verfügung, mit entsprechend weiten Anfahrten.

Aber kein Mangel an Tierärzten

Dagegen kann Christian Pötz keinen generellen Mangel an Tierärzten erkennen; in Großstädten gebe es sogar eher eine Überversorgung. Der Veterinär aus Hemer ist Kreisstellenvorsitzender, also Berufs- und Standesvertreter der Tierärzte im Märkischen Kreis. Er richtet seinen Blick auf berufsspezifische und gesellschaftliche Veränderungen und sieht dabei zahlreiche Parallelen zur Humanmedizin.

Darin ist er sich einig mit Amtstierarzt Jobst-Ulrich Trappe. Eine entscheidende Ausnahme zwischen Tier und Mensch besteht: „Es gibt keinen Versorgungsauftrag“, stellt Trappe klar. Der besteht allerdings in Bezug auf die Verzehrfähigkeit von Fleisch. Schlachttier- und Fleischbeschau ist eine gesetzlich vorgegebene Aufgabe, die von Tierärzten übernommen wird. Ob die Veterinäre dagegen in eigener Praxis arbeiten wollen, bleibt ihnen selbst überlassen. Das seien „unternehmerische Entscheidungen“, die jeder für sich selbst treffen müsse, meint Trappe. Und viele wollen offensichtlich nicht.

„Unternehmerisches Wissen steht nicht auf dem Studienplan“, sagt Viktoria Alberts. Die Meinerzhagener Tierärztin hat ihre Praxis von ihrem Vater übernommen und fährt doppelgleisig. Als teilverbeamtete Tierärztin arbeitet sie neben ihrer Praxis für das Kreisveterinäramt. Die vielen Anfragen der Tierhalter nimmt sie sportlich. „Alles eine Frage der Organisation“, meint sie. Hatte sie zu Beginn ihrer Tätigkeit vor allem Großtiere behandelt, also landwirtschaftliche Nutztiere, betreibt sie inzwischen überwiegend eine Kleintierpraxis. Ihre Patienten sind vorwiegend Hunde, Katzen, und Kleinsäuger, also Kaninchen, Meerschweinchen und Hamster.

„Ein bis zwei Tage Wartezeit“

Sie behandelt ausschließlich nach Terminvergabe, fügt aber einschränkend ein, dass diese Vorgehensweise auch Typsache sei. Fachpersonal beschäftigt sie nicht; ihre Helferinnen hat sie selbst angelernt. Die Tierhalter müssen mit „ein bis zwei Tagen Wartezeit“ rechnen – „wenn ich verfügbar bin“. Verfügbar ist sie aber eben nicht durchgängig. Und vor allem junge Tierärzte wollen es auch gar nicht sein.

„Die Tiermedizin ist weiblich“, sagt Pötz. „90 Prozent aller Studierenden sind Frauen.“ Die wollen meist irgendwann Kinder und Familie. Der Konflikt zwischen Privatleben und Beruf ist damit vorprogrammiert, denn „die Strukturen sind männlich“. Niedergelassene Tierärzte haben in der Regel lange Arbeitstage, von Work-Life-Balance keine Spur. Der berufliche Nachwuchs wünsche sich dagegen mehrheitlich Teilzeit und Arbeit im großen Team, sagt Christian Pötz. Dadurch sei Spezialisierung möglich, es brauche nicht jeder alles zu machen. Bei den Humanmedizinern gibt es ähnliche Entwicklungen schon lange. „Die Tiermedizin läuft der Humanmedizin in allen Bereichen um zehn bis 20 Jahren hinterher.“

Kostenunterschied zwischen Mensch und Tier

Ein wesentlicher Unterschied zwischen der Behandlung von Tier und Mensch liegt nicht zuletzt im finanziellen Bereich: Tierhaltung ist teuer, auch die Rechnung des Tierarztes muss privat bezahlt werden. „Ganz viele Tiere sind unterversorgt“, hat Christian Pötz beobachtet. Nicht, weil ihre Besitzer gleichgültig wären, aber längst nicht jeder kann sich etwa teure Operationen für den Hund leisten. Pötz rät allen Hundehaltern zu einer Krankenversicherung. Die schlägt allerdings mit 80 bis 120 Euro pro Monat zu Buche. Alles in allem koste der Unterhalt eines Hundes ungefähr so viel wie ein Kleinwagen, rechnet er vor.

Die Liebe zum Tier und wirtschaftliche Möglichkeiten stehen deshalb oft in hartem Widerspruch zueinander, sowohl bei den Haltern als auch bei den Tierärzten. Denn dem Zwang zu wirtschaftlicher Praxisführung unterliegen die Veterinäre wie alle anderen Selbstständigen auch. Auf lange Sicht sieht Pötz deshalb einen Strukturwandel in der Tiermedizin kommen: Weg vom Tierarzt als langjähriger Vertrauensperson hin zu Praxen, die von Finanzinvestoren übernommen und mit angestellten Tierärzten betrieben werden. In der Humanmedizin gibt es dieses Modell heute schon.