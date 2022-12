Energiekrise: Immer mehr Bäcker schließen

Von: Sarah Lorencic

Manche Produkte sind beim Bäcker teurer geworden. (Symbolbild).

Die Energiekrise geht auch an Bäckerei nicht vorbei. Preise mussten zum Teil angepasst werden, aber man will die Kunden nicht verlieren. Ein Spagat.

Meinerzhagen – 24 Grad in der Backstube kommen nicht von ungefähr. Um 3 Uhr nachts gehen die Öfen an, die bis mittags backen, was in der Theke bei der Bäckerei Voss-Mühle in Meinerzhagen liegt. Vorbei die Zeit, wo noch das Wasser der Volme die Mühle der Familie Voss ankurbelte. Jetzt geht nichts ohne Gas und Strom. Und die Energiekrise geht auch an dem Traditions-Geschäft nicht spurlos vorbei, wie Geschäftsführer Karl-Jörg Voss erzählt. „Es ist keine einfache Zeit.“



Zu Pandemiezeiten hat der Meinerzhagener das so nicht gesagt. Nein, durch Corona kam er sogar gut durch, teilweise sogar mit einem Plus. Während Cafés geschlossen hatten, konnte man bei Voss-Mühle Kuchen und frische Brötchen fürs Frühstück oder das Kaffeetrinken am Nachmittag kaufen. Jetzt aber sind die Zeiten wieder andere. Auf eine Krise folgt die nächste.



„Ich habe noch nie so oft meine Zahlen angesehen“, sagt der 64-Jährige. Die Preise mussten hier und da angepasst werden. Der Christstollen zum Beispiel kostet jetzt einen Euro mehr als noch im vergangenen Jahr. Der Grund ist vor allem die Butter, die zu einem großen Teil in den Teig gehört. Alternativen kommen bei der Bäckerei und vor allem bei Karl-Jörg Voss’ Ehefrau Ilka Voss, die Konditormeisterin ist, nicht infrage.



Ob der Euro reicht und alle anderen kleinen Erhebungen hier und da, muss man abwarten, sagt das Ehepaar. Sie hoffen es, denn teurer werden möchten sie nicht. Schon jetzt sind einige Kunden abgesprungen und kaufen ihre Brote, Brötchen und Teilchen lieber im Discounter. Eine Entscheidung, die der Bäckermeister verstehen kann. Er macht niemandem einen Vorwurf, im Gegenteil. Doch verlieren will er seine Kunde verständlicherweise auch nicht. Es ist derzeit ein Spagat. Einer zwischen genug Geld verdienen, um allen Mitarbeitern gerecht werden zu können sowie sämtliche Rechnungen bezahlen zu können und keine Kunden zu vergraulen. Die Familie wartet gespannt auf die Rechnung, die Anfang kommenden Jahres kommen wird. Sparen kann man in der Backstube nämlich nicht viel. Effizient gearbeitet habe man schon immer.



Während Blicke in die Zukunft unsicher sind, ist der Blick zurück stabil und von Tradition geprägt. Der Ur-ur-Großvater von Karl-Jörg Voss hat einst eine Mühle betrieben. Nah lag die Idee schnell, dass man mit dem eigens produzierten Mehl auch Brot und Brötchen backen kann. Das Geschäft hat sich bis heute gehalten und die Nachfolgen waren immer geregelt. Jetzt ist sie unklar.



Karl-Jörg Voss ist auch Obermeister bei der Bäckereiinnung im Märkischen Kreis. Nachfolger für Betriebe gibt es fast gar nicht. Viele schließen, wie Voss weiß. Auch jetzt haben in der Region einige angekündigt, bei der nächsten defekten Maschine zu schließen, weil sich Investitionen nicht mehr lohnen. Erst recht nicht in Zeiten von Inflation. Unser täglich Brot wird immer häufiger von großen Ketten geliefert werden. Nachwuchs wird derweil auch nicht ausgebildet. Wenn Voss die derzeitigen Auszubildenden zählt, kommt er auf acht, die aus Hagen, dem Ennepe-Ruhr-Kreis und dem Märkischen Kreis zusammen kommen. „Acht“, betont er erneut mit lauter Stimme. Woher soll der Nachwuchs also kommen? Von einer Schließung ist man in dem Meinerzhagener Familienbetrieb indes noch weit entfernt. Aber ob sich ein Nachfolger findet für den Zeitpunkt X bleibt noch abzuwarten. Ein junger Meister arbeitet immerhin in dem Betrieb. Aber noch ist eine Nachfolgeregelung kein Thema.



Stattdessen bleibt man zunächst optimistisch, dass man auch durch diese Krise kommt. Hoffentlich ohne Schaden zu nehmen. Ins neue Jahr blickt der Inhaber positiv. Ein Thema, das ihn in 2023 beschäftigen wird, ist die Möglichkeit der Kartenzahlung. Denn auch Voss wisse von sich selbst, dass Bargeld-Zahlungen immer seltener werden. Noch besteht die Möglichkeit bei der Bäckerei nicht, aber mit diesem Angebot möchte man auf die Kunden und ihre Wünsche eingehen.