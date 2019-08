Endlich wieder Stadtfest in Meinerzhagen - Start der tollen Tage auf dem Otto-Fuchs-Platz

Meinerzhagen - „Sechs Jahre haben wir darauf gewartet, dass wir uns hier in Meinerzhagen wieder zum großen Stadtfest treffen. Und das Warten hat sich gelohnt“, betonte Bürgermeister Jan Nesselrath am Samstagvormittag zur Begrüßung der Gäste.

Mit einem zünftigen Fassanstich startete er die zwei tollen Tage auf dem Otto-Fuchs-Platz und in den angrenzenden Straßen. Angesagt ist bis zum späten Sonntagnachmittag ein kunterbuntes Unterhaltungsprogramm, an dem sich 23 Vereine, Unternehmen und Organisationen aus der Volmestadt aktiv beteiligen.

Hinzu kommt das Street-Food-Festival, das schon Freitagabend auf dem Otto-Fuchs-Platz begann. Dabei freuten sich schon am ersten Tag zahlreiche Besucher über die an den Ständen angebotenen Köstlichkeiten. Der besondere Service besteht noch bis Sonntagabend. Keine Frage: An diesem Stadtfestwochenende kann die Küche daheim getrost kalt bleiben.

Schon freitags wurde einiges an Musik geboten. Noch fröhlicher und ausgelassener geht es heute und morgen weiter. Den flotten Einstieg am Samstagvormittag besorgten die feschen Musiker der Drumfanfare Oranje Iysselmuiden und ihr Nachwuchsteam Jong Oranje Iysselmuiden.