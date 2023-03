Ende des Testzentrums in Meinerzhagen

Von: Simone Benninghaus

Das Testzentrum in der Stadthalle ist geschlossen. © Benninghaus, Simone

Den ersten Anruf habe sie schon erhalten, sagt Sabrina Subat. Woher er denn jetzt einen Test vor seinen Aufenthalt im Krankenhaus bekomme, habe der ältere Herr am anderen Ende der Telefonleitung wissen wollen. Im Meinerzhagener Testzentrum in der Stadthalle ist das nicht mehr möglich. Am Dienstag wurden hier die letzten Abstriche vorgenommen. Jetzt ist Schluss.

Meinerzhagen – Immerhin 21 Schnelltests wurden am Dienstag noch von den Mitarbeitern der Medi-co Consulting GmbH durchgeführt, berichtet Timo Subat. Außerdem vier PCR-Tests. „Das waren 21 Tests, die gebraucht wurden“, fügt Sabrina Subat hinzu. Dass die Testzentren ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt gezwungen würden zu schließen, kann sie nicht so ganz nachvollziehen. „Im Sommer hätte ich das eher verstanden – aber jetzt?“ Insbesondere in Krankenhäusern müsse der Schutz gewährleistet werden. „Und die Leute sind es doch müde, noch Selbsttests durchzuführen“, meint Subat.

Ende nach fast zwei Jahren

Mit dem Ende der Corona-Testverordnung zum 1. März endet die Zeit der Testzentren. Nach fast zwei Jahren gilt dies damit auch für das Testzentrum in Meinerzhagen. Am 22. März 2021 ging die „Teststelle 1 Stadthalle Meinerzhagen“ an den Start. Dass es zwei Jahre in Meinerzhagen werden würden, damit hatte zu diesem Zeitpunkt niemand gerechnet. „Wir sind damals im März davon ausgegangen, dass wir bis zum Sommer testen würden. Mit diesen Gedanken sind wir gestartet.“



Qualitätsstandards auf hohem Level

Innerhalb weniger Tage habe man die Teststelle eingerichtet. „In Null-Komma-Nichts ging es damals von Null auf 100“, erinnert sich Sabrina Subat. Eine Herausforderung sei es gewesen, sich immer wieder auf die neuen Regelungen, Verordnungen und Phasen der Pandemie einzustellen. „Super viel Arbeit“, blickt die Gummersbacherin zurück, „aber es ist uns gut gelungen. Wir haben uns immer bemüht, schnell zu reagieren und alles zügig umzusetzen.“ Zugleich sei stets Wert darauf gelegt worden, die Qualitätsstandards auf einem hohen Level zu halten. „Ich hatte den Eindruck, dass sich die Leute gut aufgehoben gefühlt haben.“



Corona bedeutete für viele Menschen Angst und Unsicherheit. Nicht selten habe man daher auch beratend zur Seite gestanden, so Sabrina Subat.



1000 Tests pro Tag in der Hochphase

Eine Hochphase sei die Zeit zwischen Dezember und Januar 2021/2022 gewesen. 1000 Tests am Tag seien zu dieser Zeit durchgeführt worden, als sich für einen negativen Schnelltest Schlangen auf dem Otto-Fuchs-Platz vor der Stadthalle bildeten. Ohne ein gutes Team sei die Arbeit nicht möglich gewesen: „Es war eine schöne Erfahrung, das gemeinsam zu schaffen.“ Teststellen wurden von Medi-co Consulting auch in Werdohl und im Raum Hessen betrieben. Zeitweise seien es über 100 Mitarbeiter gewesen, die tätig waren. Auch die Zusammenarbeit mit Stadt und Gesundheitsamt sei gut gewesen. Sie sei dankbar, dass vieles auch auf kurzem Weg funktioniert habe, sagt Sabrina Subat. Jetzt werde man sich mit zwölf Mitarbeitern wieder auf sein Hauptgeschäft konzentrieren. Das bedeutet für die Medi-co Consulting GmbH unter anderem Erste Hilfe-Ausbildung, Notfalltrainings für Arztpraxen und Seniorenheime, Katastrophenmedizin oder Alltagsbegleitung. Im Oberbergischen Kreis, märkischen, Siegener und Kölner Raum sei man in diesen Bereichen tätig, berichtet Geschäftsführerin Sabrina Subat.