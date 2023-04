Ende der Schlaglochpiste in Sicht

Von: Thomas Machatzke, Simone Benninghaus

Teilen

Die Schlaglochpiste in Meinerzhagen soll bald ein Ende haben. © Benninghaus, Simone

Wer die Listerstraße kennt, weiß: Hier wird es holperig. Dass die L 709 zwischen Krummenerl und Hunswinkel nur noch eine Buckelpiste ist, ist seit Jahren trauriger Standard.

Hunswinkel – In diesem Sommer soll sich dies aber ändern. Dann soll auch das zweite Teilstück für 1,6 Millionen Euro saniert werden. So steht es im Landesstraßenerhaltungsprogramm, das jetzt veröffentlicht wurde.



Die Listerstraße und ihre Buckelpiste – eine unendliche Geschichte. Immer wieder hatte es in den vergangenen Jahren bei der Erneuerung der Holperstrecke Verzögerungen gegeben. Zuletzt sollte die Sanierung im Jahr 2021 vorgenommen werden, doch auch daraus wurde nichts. Als Gründe wurden damals seitens Straßen.NRW das Hochwasser und seine Folgen genannt, auch wenn die Auswirkungen in der Region nicht so immens waren wir andernorts. Erst das Hochwasser, dann die Autobahnsperrung aufgrund der maroden Rahmedetalbrücke – beides war nicht einkalkulierbar.



Im vergangenen Jahr hatte Andreas Berg, Sprecher des Landesbetriebs Straßen.NRW, bereits auf Anfrage unserer Redaktion angekündigt, dass es in diesem Jahr endlich so weit sein soll. Dies wurde nun mit der Vorstellung der für dieses Jahr geplanten Erhaltungsmaßnahmen seitens des Landes NRW bestätigt. Ein gutes Ende also für eine nahezu „unendliche Geschichte“, denn dass der erste Bauabschnitt zwischen Krummenerl und dem Anschluss zur L 539 in Österfeld fertiggestellt wurde, liegt mittlerweile fünf Jahre zurück. Auch damals hatte es bei der Erneuerung der Strecke immer wieder Verzögerungen gegeben.



So hatte es am Ende mehr als ein Jahr gedauert, bis die Straße nach der Sanierung des ersten Teilstücks im Mai 2018 wieder freigegeben werden konnte. Zunächst war hierfür eine fünfmonatige Bauzeit eingeplant worden. Dass die nicht eingehalten werden konnte, stellte sich schnell heraus. Diverse Unwägbarkeiten, notwendige Planänderungen und Ergänzungen, aber auch Abstimmungsprobleme hatten immer wieder zu Verzögerungen geführt. Autofahrer wurden vor eine lange Geduldsprobe gestellt. Probleme hatte es beispielsweise bei den Banketten und der Sicherung der Uferbereiche gegeben.



Zunächst war dann der zweite Bauabschnitt für Anfang 2019 vorgesehen, er wurde aber verschoben – auch, weil die Sanierung der L 707 bei Wilkenberg vorgezogen wurde. Dann sollte es das Jahr 2021 werden. Jetzt wird es in diesem Sommer so weit sein. Ein genauer Zeitraum stehe noch nicht fest, vorgesehen seien aber die Sommerferien, teilte Straßen.NRW-Sprecher Andreas Berg gegenüber unserer Zeitung mit. 1,6 Millionen Euro sind für die Sanierung des 2,58 Kilometer langen Teilstücks vorgesehen, in dessen Bereich die Ortslagen Berg, Berlinghausen, Börlinghausen und auch der Listertaler Steinbruch liegen.



Insgesamt sind fürs aktuelle Jahr 2023 Investitionen von 213,4 Millionen Euro für Erhaltungsmaßnahmen an Landesstraßen und Brücken vonseiten des Landes NRW vorgesehen. Davon fließen 138,4 Millionen Euro in 133 größere Einzelprojekte an Fahrbahnen, Brücken und sonstigen Anlageteilen. In die heimischen Straßen fließt vergleichsweise wenig Geld.



„Der Erhalt unserer Infrastruktur ist entscheidend für die Zukunft unseres Landes und sichert den Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen“, sagt Oliver Krischer, Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr – mit Blick auf den Infrastruktur-Super-GAU in Lüdenscheid, auch wenn hier eine Bundesautobahn der Auslöser ist, eine durchaus belegbare Erkenntnis. „Beim Straßenbau hat deshalb die Sanierung für uns Vorrang vor dem Neubau.“



In den fürs Jahr 2023 für Erhaltungsmaßnahmen vorgesehenen 213,4 Millionen Euro sind Investitionen in das Radwegenetz an Landesstraßen noch nicht erfasst. Diese werden in einem separaten Radwegeprogramm aufgelistet. Zusätzlich werden weitere 75 Millionen Euro als Pauschale eingeplant. Damit soll flexibel und schnell auf kleinere und unvorhergesehene Vorhaben reagiert werden können.



In die Region fließen dabei vereinzelt Mittel. Maßgabe für den Landesbetrieb Straßen.NRW war es zuletzt gewesen, den ohnehin durch die Brückensperrung der Rahmedetalbrücke überlasteten Verkehr nicht durch weitere Baustellen zu belasten. In Summe fließen damit nach diesen Planungen gut siebeneinhalb Millionen Euro für Straßensanierungen in die Region.