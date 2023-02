Empfang für Neugeborene in Meinerzhagen

(Symbolbild). © Arno Burgi/dpa

Für alle, die 2022 ein Baby bekommen haben, gibt es im Februar extra eine Veranstaltung.

Meinerzhagen – Der Neugeborenenempfang der Stadt Meinerzhagen soll Eltern, die im Jahr 2022 Nachwuchs bekommen haben, am 25. Februar die Möglichkeit bieten, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich umfassend über das Leben mit Kind in Meinerzhagen zu informieren.

„Mit der Geburt eines Kindes beginnt ein ganz neuer Lebensabschnitt, mit dem meist viele Fragen einhergehen“, wird Cynthia Macke vom städtischen Fachbereich Zentrale Dienste in einer Mitteilung der Verwaltung zitiert. Von Freizeitangeboten, Gesundheitsfragen oder der Kita-Anmeldung bis hin zur Alltagsgestaltung stehe viel Neues an. „Hier sind wir zur Stelle und stehen beim Neugeborenenempfang mit umfassenden Informationen und Beratungsangeboten bereit.“

Vereine und Organisationen mit einem entsprechenden Angebot seien eingeladen, sich am Gelingen des Neugeborenenempfangs zu beteiligen. Bei Interesse steht Cynthia Macke per E-Mail an neugeborenenempfang@meinerzhagen.de als Ansprechpartnerin zur Verfügung.