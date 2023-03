Emotionen oder Tatsache: Das Ergebnis einer Verkehrsmessung in Wiebelsaat liegt jetzt vor

Von: Thilo Kortmann

Monika Hofmann vom Ordnungsamt brachte das Seitenradarmessgerät an. Eine Woche lang maß das Gerät in Wiebelsaat. © Thilo Kortmann

Die A45-Sperrung wirkt sich auch auf die kleinen Ortschaften rund um Meinerzhagen aus. Eine Nachbarschaftsgruppe aus Wiebelsaat hatte eine Verkehrsmessung beantragt. Das Ergebnis liegt jetzt vor.

„In Wiebelsaat wird etwas zu schnell gefahren“, heißt es von Monika Hofmann vom Ordnungsamt der Stadt Meinerzhagen. Eine Antwort, die Anwohnerin Carola Eckert im Ungewissen lässt. Ist das Verkehrsproblem in der kleinen Ortschaft jetzt doch mehr emotionale Einbildung oder ist da doch mehr dran? Das fragt sich jetzt nicht nur Eckert, sondern auch die Nachbarschaftsgruppe, die sich zusammengetan hat. Und die immerhin schon mal erreicht hatte, dass die Stadt tätig wurde.

Seitenradarmessgerät

Eine Woche lang hatte das Ordnungsamt ein Seitenradarmessgerät in der Ortschaft aufgestellt, um den Verkehr auf der L 694 zu messen (wir berichteten). Das Aufstellen des Messgerätes war aber keine Eigeninitiative der Stadt, sondern passierte aufgrund der Beschwerden der Wiebelsaater. Die erhobenen Daten sollten Aufschluss darüber geben, ob an dem erhöhten Verkehrsaufkommens und vielen Tempoverstößen gegen die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h wirklich was dran ist. Und ob die Sorge der Wiebelsaater berechtigt ist. Diese wünschen sich eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Landesstraße.

Tempo 30 für Wiebelsaat

Die Forderung der Anwohner um Carola Eckert ist eine Tempo-30-Zone in der Ortschaft, um mögliche schlimmere Unfälle so zu vermeiden. Noch sei solch ein Unfall nicht passiert, aber dem wolle man durch ein Tempolimit vorbeugen. Durch die Sperrung der Rahmedetalbrücke hat nach Ansicht der Nachbarschaftsgruppe auch der Verkehr in Wiebelsaat erheblich zugenommen. Auch die schweren Mehrtonner, oft mit Holz beladen, seien deshalb zurzeit häufiger zu sehen.

Und diese seien auch noch viel zu schnell unterwegs. „Wir möchten nicht so lange warten, bis ein schlimmer Unfall passiert“, erklärt Carola Eckert den Beweggrund zur Alarmierung der Stadt. Die Gefahr sei groß auf der schmalen Straße ohne Bürgersteig, die durch den kleinen Ort mit rund 500 Einwohnern führt. Am Straßenrand seien Schulkinder und Spaziergänger unterwegs, während die Mehrtonner oder auch Motorräder durchrasten. Die L 694 sei eben ja auch „eine Motorradwanderstrecke“, sagt Anwohner Bodo Zastrow.



Emotionen oder Tatsache

Und die Stadt nimmt die Sorgen der Wiebelsaater ernst, schickte umgehend Monika Hofmann zu einem Ortstermin mit Anwohnern. Hofmann brachte dabei direkt das Seitenradarmessgerät an. Gemessen wurde sieben Tage lang an ein und demselben Ort die Geschwindigkeit der Autos, ohne die Kennzeichen zu erfassen. Es diente lediglich der statistischen Messung, so Hofmann. Man spreche dabei vom sogenannten V85-Wert, erklärt sie. Dieser Wert ergebe sich aus der Geschwindigkeit, die von 85 Prozent der gemessenen Fahrer eingehalten und von 15 Prozent überschritten werde. Die Ergebnisse der Messung leitete das Ordnungsamt an den Märkischen Kreis, das Straßenverkehrsamt und an den Landesbetrieb Straßenbau NRW weiter.



„Kein Handlungsbedarf“

Eine Stellungnahme von den Behörden liegt mittlerweile vor. „Vonseiten des MK und Straßen.NRW wird dort kein Handlungsbedarf gesehen, es handelt sich dort lediglich um Geschwindigkeitsverstöße, die von der Polizei oder dem MK zu ahnden sind“, teilt die Mitarbeiterin des Ordnungsamtes mit.

Weiter werde ausgeführt, dass sich der besagte Bereich innerhalb geschlossener Ortschaft befindet, sodass den verkehrsteilnehmern bewusst sein sollte, dass dort eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h zu beachten sei. „Die Ortschaft Wiebelsaat ist von der Unfalllage her unauffällig“, heißt es abschließend. Somit dürften dort aufgrund mangelnder Rechtsgrundlage vonseiten der Straßenverkehrsbehörde keine Maßnahmen angeordnet werden.



Carola Eckert, die gespannt auf die Ergebnisse gewartet hat, sagte beim Ortstermin, dass die Messung auch Aufschluss darüber gebe, inwiefern das Problem mehr emotionale Einbildung sei oder eine Tatsache. Das Ergebnis stelle jedenfalls die Nachbarschaftsgruppe nicht zufrieden, sagt sie. „Wir werden uns noch was überlegen, wie wir auf die Stellungnahme der Behörden reagieren“, kündigt Carola Eckert an. Die Emotionen bleiben bei „etwas zu schnell gefahren“.