Der Elodea geht es an die Wurzel

+ © Helmecke Nach dem Absenken des Talsperrenpegels um rund vier Meter konnten die Helfer um Hans-Gerd Turck Schlingpflanzen für den Abtransport durch den Bauhof zusammentragen. © Helmecke

Hunswinkel - Samstagmittag war es geschafft – wobei das Ergebnis doch „ergiebiger“ ausfiel, als zunächst erwartet: Rund 20 freiwillige Helfer hatten sich gemeinsam mit Ortsvorsteher Hans-Gerd Turck an die Arbeit gemacht, um die Uferbereiche der Listertalsperre in Hunswinkel am Badesteg und in Heiligenberg an der Badestelle von der „Wasserpest“ Elodea zu befreien.