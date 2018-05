Neues Mähboot - alte Probleme an der Lister 

+ © Helmecke Im Februar wurde erneut versucht, der "Elodea" an der Lister Herr zu werden. Bei der Aktion waren freiwillige Helfer im Einsatz. © Helmecke

Listertalsperre - Es ist Fakt: Die Wasserpflanze „Elodea“ hat an der Listertalsperre bereits Badegäste in arge Bedrängnis gebracht. In einem Fall musste sogar ein Anwohner eingreifen und einen Schwimmer, der sich in der Pflanze verfangen hatte, aus seiner misslichen Lage befreien.