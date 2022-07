Barrierefreiheit: Sanierung an Bushaltestellen geht weiter

Von: Fabian Paffendorf

Teilen

In den kommenden Monaten sollen elf weitere Bushaltestellen im Meinerzhagener Stadtgebiet modernisiert werden. © Popovici, Cornelius

Die Stadt Meinerzhagen arbeitet weiter daran, die Barrierefreiheit im ÖPNV zu optimieren. Nachdem bereits 19 Bushaltestellen im Stadtgebiet modernisiert wurden, beginnen bald die Arbeiten weiteren Haltestellen. Der Großteil der Baukosten wird aus Fördermitteln des Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe bestritten.

Meinerzhagen – Meinerzhagen ist auf einem guten Weg, zukünftig die vollständige Barrierefreiheit im Öffentlichen Personennahverkehr zu erreichen. Nachdem in den vergangenen zwei Jahren bereits 19 von 30 ausgesuchten Bushaltestellen im Meinerzhagener Stadtgebiet modernisiert werden konnten, kündigt die Stadtverwaltung jetzt den baldigen Baustart an elf weiteren Haltestellen an.

Die Baumaßnahmen, die an den einzelnen Stellen umgesetzt werden sollen, sind vielfältig und darauf ausgerichtet, die Stopps in allen Belangen barrierefrei umzugestalten. Neben einer Vergrößerung und Optimierung der Ein- und Ausstiege, der Verringerung der Abstände von Ein- und Ausstiegskanten sowie der Schaffung weiterer Sitzmöglichkeiten werden ebenfalls die Fahrplanaushänge erneuert. Zudem sollen im Bereich der Einstiege Orientierungspunkte für sehbehinderte Menschen geschaffen werden, wie die Stadt Meinerzhagen mitteilt.



Entgegen der ursprünglichen Planungen ist allerdings mittlerweile die Bushaltestelle an der Derschlager Straße aus der Liste der zu erneuernden Stopps herausgefallen, wie Torsten Hasek vom Verwaltungsfachdienst Bauen und Wohnen erklärt. „Die Baumaßnahmen an der Haltestelle sind aufgeschoben worden, weil zu erwarten ist, dass Straßen.NRW in absehbarer Zeit die Derschlager Straße erneuern wird“, sagt Hasek. Dies wolle man abwarten, um im Anschluss noch ein mal tätig zu werden. „Der Umbau des Halts wird dann aus anderen Mitteln finanziert werden. Dafür werden andere Fördermittel beantragt.“



Zweckverband Nahverkehr Westfalen Lippe fördert Baumaßnahmen

Rund 470 000 Euro an Gesamtkosten wurden 2020 zu Projektbeginn für die Maßnahmen veranschlagt. 90 Prozent der Kosten bestreitet die Stadt durch eine Förderung des Zweckverbandes Nahverkehr Westfalen Lippe (NWL). Den Baustart an den restlichen elf Haltestellen erwartet Jürgen Tischbiereck, Fachbereichsleiter Bauen und Wohnen, für die nächsten Wochen: „Der Start hängt jetzt davon ab, wie schnell die Baumaterialien, die benötigt werden, geliefert werden können. Ich denke, das wird relativ zeitnah passieren.“ Sofern der Zeitplan eingehalten werden könne, erwartet Tischbiereck, dass die Arbeiten noch bis Ende dieses Sommers abgeschlossen seien.



Wie Torsten Hasek erklärt, wurden die betroffenen Haltestellen im Vorfeld der Maßnahmen zusammen mit Vertretern der Märkischen Verkehrsbetriebe ausgewählt. Ausschlaggebend für die Zusammenstellung seien sowohl die Notwendigkeit einer Modernisierung wie auch die jeweilige Lage der Halte gewesen.

Rundum erneuert werden folgende Haltestellen:

. Haydnstraße



. Abzweig Willertshagen (Dachdeckerei Sönchen)



. Abzweig Willertshagen (Spedition Stellberg)



. Scherl



. Darmche Sonneborn



. Werner-Battenfeld-Straße



. Eisenweg



. Schwenke Gerhardi



. Auf der Koppel



. Warnamt



. Höhenstraße