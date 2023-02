Eisdielen öffnen wieder: Kugel jetzt 1,20 Euro

Teilen

Inflation und Energiekrise: Das Eiscafé Cortina muss den Preis für eine Kugel Eis auf 1,20 Euro erhöhen. © Schröder

Endlich ist es wieder so weit: Die Eisdielen in den Städten öffnen. So sehr man sich auch freut, so sehr bangt man auch um gestiegene Kosten. Deshalb wird auch die Kugel Eis teurer.

Meinerzhagen – Zwei Frauen betreten lächelnd das Eiscafé Cortina und Inhaber Simone de Bernardin wird herzlich von ihnen umarmt. Die Eissaison beginnt und die Eisdiele in der Fußgängerzone, Zur Alten Post, öffnet zum 62. Mal nach der Winterpause ihre Türen. Trotz der Kälte sind am Montag schon einige Kunden da. „Die Nachricht, dass wieder geöffnet ist, verbreitet sich ziemlich schnell“, sagt Simone de Bernardin.



Auch in dieser Saison werde es neue Eissorten geben. Aber damit möchte er es nicht übereilen. Jeder Kunde habe seine persönliche Lieblingssorte, sagt der Eisverkäufer. Wenn also eine neue dazukommen soll, muss eine alte wegfallen. Um diese Entscheidung zu treffen, muss die Saison erst mal richtig anlaufen, sagt der Eisdielenbesitzer. Zumal die Kunden sich bereits an eine weitere Neuerung gewöhnen müssen: Die Inflation macht auch vor dem Eiscafé keinen Halt.

Das Eiscafé Cortina öffnet seine Türen nach der Winterpause: Mitarbeiterin Avigan Ibrahim und Inhaber Simone de Bernardin freuen sich auf die neue Saison. © Schröder

Alles ist teurer geworden. Strom-, Milch-, Obst- und Personalkosten seien gestiegen. Die Kugel Eis kostet im Cortina deswegen jetzt 20 Cent mehr, nämlich 1,20 Euro. Leichte Preiserhöhungen gab es auch bei den Eisbechern. Dennoch liegt die Meinerzhagener Eisdiele mit dem Preis für ihre Kugel Eis noch deutlich unter dem Durchschnitt für eine Kugel in Deutschland. Der lag bereits im vergangenem Jahr bei 1,46 Euro. „Im letzten Jahr hat das alles super geklappt“, berichtet Simone de Bernardin. 2022 blieb der Kugelpreis, trotz der Inflation, derselbe wie im Vorjahr. Für das Jahr 2023 bleibt er trotz Krise optimistisch.



Zurück ins Café, das sich an Tag 1 nach der Winterpause nach und nach füllt. Vor der Eistheke treffen sich alte Bekannte. Auch Maria Menel, Mutter des Inhabers, begrüßt die Stammkunden mit einer Umarmung. In der Fußgängerzone sind bereits Tische und Stühle aufgebaut und die ersten Gäste setzen sich – trotz der Kälte – nach draußen und genießen ihr Eis. Die Saison der Eisgenießer hat begonnen. VON LIV SCHRÖDER