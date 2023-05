Neue Awo-Kindertagespflege jetzt offiziell eröffnet

Von: Simone Benninghaus

Konfettiregen zur Eröffnung: Passend zum Namen der Großtagespflegestelle sorgten Lillian Tanzius, Leiterin des Kindertagespflegebüros, und Fachdienstleiter Matthias Sauerland für die passende Atmosphäre. © Benninghaus

Den Namen Konfetti – italienisch Zuckerzeug – hatte Matthias Sauerland von der Jugendförderung des Märkischen Kreises zunächst humorvoll wissenschaftlich erläutert. Noch mehr Spaß machte es dann aber nicht nur ihm, als er mit der Leiterin des Awo-Kindertagespflegebüros Lillian Tanzius zwei Konfettikanonen startete, um das neue Kindertagespflegebüro an der Hauptstraße und die Awo Großtagespflege Konfetti Kitz mit einem bunten Papierschnipselregen offiziell zu eröffnen.

Meinerzhagen – Bereits seit einigen Wochen haben die Mitarbeiterinnen des Awo-Kindertagespflegebüros ihr neues Domizil in dem von der Meinerzhagener Baugesellschaft sanierten Gebäudekomplex bezogen, schon seit Beginn des Jahres werden in der Awo-Großtagespflege neun U3-Kinder betreut.

Gute Zusammenarbeit zwischen Awo und Baugesellschaft

Für die Awo sei es „das nächste Perlchen in der Perlenkette“, wie Bereichsleiterin Nicole Neises-Weiler beschrieb und damit auch die Zusammenarbeit mit der MBG ansprach. Großtagespflegestelle und Tagespflegebüro böten nicht nur optimale Bedingungen, sondern würden auch zum Stadtbild beitragen. Auch dies entspreche dem Verständnis der Awo, mit einem Sozialraum auch für Gemeinwohl zu sorgen.

Für Bürgermeister Jan Nesselrath wird mit den neuen Räumen deutlich, „wie sehr allen Beteiligten die liebevolle Betreuung der Kleinsten am Herzen liegt“.

Matthias Sauerland ging als Leiter des Fachdienstes Jugendförderung und Kinderbetreuung des Märkischen Kreises auf die seit 2010 bestehende Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt in der Kindertagespflege ein. Damals habe man im Bezirk mit 40 Tagespflegepersonen und 87 Kindern angefangen, heute seien es 90 Tagesmütter und -väter und 280 Kinder: „Das spricht für die gute Arbeit der Awo.“ Mit den Konfetti Kitz sei nun die zweite trägerbasierte Großtagespflegestelle eröffnet worden.

Stadtbildprägendes Gebäude

Eigentümer der Gebäude an der Hauptstraße ist seit 2019, beziehungsweise 2020 und 2022 die Meinerzhagener Baugesellschaft. Ziel sei es gewesen, mit dem Erwerb die Häuser einer „nachhaltigen und geordneten Entwicklung“ zuzuführen, denn für Meinerzhagen seien die Gebäude stadtbildprägend, wie MBG-Geschäftsführer Oliver Drenkard erläuterte. Sein Dank galt in diesem Zusammenhang auch Architekt Thomas Hanses.

Auch die Leiterin des Awo-Kindertagespflegebüros Lillian Tanzius betonte die in allen Belangen gute Zusammenarbeit, ging auf Idee, Entwicklung und Umsetzung des Projekts ein und lobte ihr Team für seine Flexibilität und Bereitschaft zu Innovationen.

Mit zahlreichen Gästen wurde die offizielle Eröffnung am Freitag gefeiert, an diesem Samstag laden das Awo-Kindertagespflegebüro und die Großtagespflege Konfetti Kiz in der Zeit von 10 bis 13 Uhr zum Tag der offenen Tür an die Hauptstraße ein.