Einstimmige Beschlüsse im Rat - auch zum Radweg

Von: Sarah Lorencic

Unter anderem ging es am Montag im Hauptausschuss bzw. Rat um die Radwegeverbindung zwischen Meinerzhagen und Kierspe © Tobias Hase

Am Montag fand sowohl die Sitzung des Hauptausschusses als auch des Rates der Stadt Meinerzhagen statt. Viele Beschlüsse wurden gefasst.

Meinerzhagen - Erhöhung des freiwilligen Zuschusses zum Trägeranteil gemäß Kinderbildungsgesetz für die Kindertagesstätte in Valbert: einstimmig. Bereits der Sozialausschuss gab eine einstimmige Empfehlung als vorberatendes Gremium vergangene Woche weiter an den Rat. Am Montag schloss sich auch der Hauptausschuss der Empfehlung an. Noch einmal mehr fragte Volkmar Rüsche (CDU) nach, ob es klar sei, dass die Trägerschaft die Awo übernehmen wird, weil, wie unsere Redaktion berichtete, der Beschlussvorschlag für den Jugendhilfeausschuss des Kreises eindeutig klingt. Sitzungsleiter Bürgermeister Jan Nesselrath verneinte das, sagte aber auch zur Kommunikation, dass diese nicht schön gewesen sei. Kritik gab es, wie berichtet, weil in der Vorlage des Jugendhilfeausschusses als entscheidendes Gremium Details über Bewerber, deren Bedingungen und die Empfehlung für die Awo bekannt wurden, die Vertreter der Stadt Meinerzhagen aber uninformiert blieben und dies über unsere Zeitung erfuhren. Der Rat hat einstimmig die Erhöhung des Trägeranteils auf 100 Prozent beschlossen. Das war die Bedingung von drei der vier Bewerbern.

Bebauungsplan Nr. 81 „Stadthalle“ der Stadt Meinerzhagen, Aufstellungs- und Offenlagebeschluss: Einstimmig und ohne Wortmeldungen stimmte der Rat dafür.

Planung einer Geh- und Radwegeverbindung zwischen Meinerzhagen und Kierspe, Planungsvereinbarung zwischen der Stadt Meinerzhagen und der Stadt Kierspe: Einstimmig und ohne Wortmeldung stimmte der Rat dem Vorhaben zu. Vergangene Woche kam der Bauausschuss vorberatend zusammen. Wie Fachbereichsleiter Jürgen Tischbiereck dort erläuterte, seien mittlerweile die zuvor mit 60 000 Euro kalkulierten Planungskosten klar und liegen mit 54 000 Euro nicht weit von der Schätzung entfernte. Diese Kosten, so die Vereinbarung, teilen sich die Städte Kierspe und Meinerzhagen. Wünschenswert, sagt Tischbiereck zu dem Radweg, wäre es, wenn man „2025 ans Bauen kommt“.

Breitbandausbau, Förderantrag zum Ausbau der sogenannten „grauen Flecken“: Einstimmig und zuvor ohne Diskussionsbedarf im Hauptausschuss, stimmte der Rat der Stadt dafür, den Märkischen Kreis zu beauftragen, einen Förderantrag entsprechend der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ (Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0) für die förderfähigen Adressen in der Stadt Meinerzhagen zu stellen. Die Mittel für den Eigenanteil von geschätzten 318 600 Euro sollen ab 2025 im Haushalt der Stadt Meinerzhagen zur Verfügung gestellt werden. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) hat am 31. März 2023 das neue Förderprogramm des Bundes für den Breitbandausbau in sogenannten „grauen Flecken“ veröffentlicht.