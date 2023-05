Einstige Volksschule in Meinerzhagen: Es leben wieder Lehrer im Haus mit Geschichte und Sirene

Diesen Buchstaben hat Eckert bei der Renovierung gefunden. © Kortmann, Thilo

Die Sirene musste bleiben: Carola Eckert hat mit ihrer Familie die frühere Wiebelsaater Volksschule in Meinerzhagen zum Wohnhaus umgebaut.

Meinerzhagen - Cell Broadcast ist ein Mobilfunkdienst, der bundesweite Warnungen auf das Smartphone schickt. Braucht Familie Eckert eigentlich nicht, zumindest wenn sie sich zuhause am Langenberg in Wiebelsaat aufhält, denn sie haben eine Sirene auf dem eigenen Dach. Diese befindet sich auch noch direkt neben dem Schlafzimmerfenster. Ein großer, stattlicher silberner Masten, mit Lautsprechern dran, thront da. „Wenn die Sirene nachts auf einmal geht, dann stehen wir senkrecht im Bett“, sagt Carola Eckert.

Sirene weckst auch schon mal nachts

Den so genannten „Weckeffekt“, der den Sirenen zugeschrieben werde, den kriegen die Eckerts dann so richtig zu spüren. „Kommt glücklicherweise ja nicht so häufig vor“, fügt sie sie hinzu und lächelt. Jeden ersten Samstag im Monat um 12 Uhr werden die Sirenen auf ihre Funktionsfähigkeit getestet, „das ist aber gar nicht so schlimm, man hat sich daran gewöhnt.“ Viel heftiger jedoch sei es, wenn es nachts so ganz überraschend passiere, sagt Eckert. „Der Heulton einer Sirene erweckt Ihre Aufmerksamkeit und holt Sie gegebenenfalls aus dem Schlaf“, so steht es auf der Homepage des Landes NRW. Bei den Eckerts trifft das in besonderem Maße zu.

Aber warum steht ausgerechnet auf dem Haus der Eckerts eine Sirene? „Die ist ein Überbleibsel der alten Wiebelsaater Volksschule, die unser Haus zuvor mal war.“ Vor 23 Jahren baute die Meinerzhagener Familie die alte Schule am Langenberg 6 zu einem Wohnhaus um.

Die Sirene ist immer noch funktionstüchtig. © Kortmann, Thilo

Viel ist heute nicht mehr zu sehen von der ehemaligen Nutzung, als Pauker und Lehrer sich dort tummelten. Es gibt nur noch kleinere Reste, die an diese Zeit erinnern. Carola Eckert präsentiert ein Stück Pappe, auf dem ein kleines a steht, „das ist der Rest einer Buchstabentafel aus der damaligen Schulzeit, den haben wir bei der Renovierung gefunden “, so Eckert. Beim Wegschaufeln des Lehms zwischen Holzverstrebungen sei dieser Buchstabe plötzlich aufgetaucht, erzählt die Meinerzhagenerin.

Buchstaben gefunden

Der Buchstabe verhält sich ruhig, die Sirene hingegen, die vor wenigen Jahren noch modernisiert wurde, ist noch aktiv. Die Sirene, die zuerst noch wie ein kleiner Pilz aussah, sieht nun aus wie eine etwas größere Fernsehantenne inklusive Lautsprechern. „Als die Sirene vor wenigen Jahren erneuert wurde, haben wir gefragt, ob die denn noch unbedingt auf dem Dach bleiben muss“, erzählt sie. Da sei leider nichts zu machen gewesen, die Sirene müsse auf dem Dach bleiben, hieß es „Bestandsschutz“ seitens der Stadt, sagt Eckert, so nenne sich das, wenn solche Relikte auf dem Dach bleiben müssen. Unter Denkmalschutz steht das Gebäude jedoch nicht.

Die Sirene ist immer noch funktionstüchtig. © Kortmann, Thilo

Ansonsten hätten die Eckerts die alte Schule auch nicht in den Maßen umbauen dürfen. Geblieben aus der Schulzeit ist, neben der Sirene und dem Buchstaben, auch noch die alte Kastanie im Garten, die acht Jahre nach Gründung der Schule im Jahr 1880 gepflanzt wurde. Über die Schule besitzen die Eckerts eine Chronik sowie das Buch „Das Wiebelsaattal“ von Alfred Mürmann. Der Lehranstalt widmete der Autor ein eigenes Kapitel. „Den Bau, der 13 600 Mark kostete, errichtete Maurermeister Ostermann aus Sulenbecke“, schreibt Mürmann. Vom Zeitpunkt der Gründung im Jahre 1880 bis zur Auflösung im Schuljahr 1965/1966 hätten an der Schule insgesamt 31 Lehrer unterrichtet, so der Heimatschriftsteller weiter.

Schülerzahl stieg damals rasant

Zum Grund der Entstehung der Schule berichtet die Schulchronik der einklassigen Volksschule: „Bis zum Jahre 1880 gehörte ein Teil der jetzigen Schulgemeinde Wiebelsaat zur Schulgemeinde Fürwigge“, schreibt Chronist Werner Krüßmann. Die Schülerzahl sei, so Krüßmann weiter, jedoch so sehr gestiegen, sodass eine Teilung des Schulbezirks vorgenommen wurde. Zwei neue Schulbezirke seien so hinzu gekommen: Neuemühle und Wiebelsaat. „Der Schulbezirk Wiebelsaat gehörte anfänglich zur Kreisschulinspektion Neuenrade“, besagt das Schriftstück. Schon bald sei die Schule unter den Bezirk Halver gestellt worden.

Kreisschulinspektor sei damals der Pastor Quinke gewesen. Später wurde die Schule dann der Kreisschulinspektion Meinerzhagen zugeteilt und ab dem 1. Juli 1900 der Kreisschulinspektion Kierspe, verwaltet vom Kreisschulinspektor Herrn Pfarrer Pels-Lensden aus Kierspe. „Seit der Gründung der Schule war Herr Rentrop, Lengelscheid, Schulvorsteher. Dieser wurde 1885 für das gleiche Amt nach Lengelscheid geholt. Da war die Schule lange Zeit ohne Schulvorsteher.“ Auch war sie lange Zeit ohne Sirene, bis zum Jahr Schuljahr 1962/1963; dann wurde zunächst „ein Rohr für die Leitungen einer Sirene mit eingeputzt.“ Aber wann genau diese installiert wurde, darüber gibt die Chronik keinen Aufschluss.

Rund 50 Schüler

Im Durchschnitt hätten die Lehranstalt seit Bestehen rund 50 Schüler besucht, die Höchstzahl sei mit 67 Schülern im Schuljahr 1890/1891 erreicht worden, die niedrigste Schülerzahl hingegen mit 33 im Schuljahr 1945/1946.

Noch 1964 sei die Bautätigkeit rund um das Gelände, laut Chronisten, sehr rege gewesen. Nur drei Jahre später dann aber das abrupte Ende der Schule: „Noch vor Ablauf des Schuljahres 1965/1966 wurde der Schulbetrieb der einklassigen Volksschule Wiebelsaat eingestellt und auch nicht wieder aufgenommen. Das Schulgebäude wurde im Jahre 1968 an Herrn Schreinermeister Franz Klaas aus Wiebelsaat veräußert und dient seit seit dieser Zeit nur noch Wohnzwecken.“

Ein Bestandsplan der alten, ehemaligen Schule in Wiebelsaat. © Kortmann, Thilo

1999 zog dann die Familie Eckert ein, sie kauften das Gebäude. Es starteten die Umbauarbeiten zum jetzigen Wohnhaus. Carola Eckerts Vater Josef Struck, ein Maurer aus Valbert, der gerade in Rente gegangen war, nutzte das Projekt „als sein Rentenwerk“. Es sei schon abenteuerlich gewesen, wie man hier während der „sehr aufwendigen“ Renovierung gelebt habe, erinnert sich Eckert, während sie im Wohnzimmer, dem ehemaligen Klassenzimmer, sitzt. „Das sah hier aus wie einem Notcamp“, blickt sie zurück. Erkennen kann man von der früheren Nutzung als Lernort für paukende Kinder nichts mehr, nur erahnen lässt sich das Klassenzimmer mit den drei großen Fenstern und der Schulgarten mit der alten Kastanie.

Ein Jahr dauerte die Verwandlung

Ein Jahr dauerte die Verwandlung. Seitdem wohnen dort Carola Eckert mit Ehemann sowie Sohn Gerrit Eckert und Ehefrau Sara Eckert wohnen samt Kindern. Die Ironie dabei: Sohn und Schwiegertochter arbeiten beide als Lehrer. Er als Förderschullehrer, sie als Gymnasiallehrerin. Wieder wohnen Lehrer dort. So schließt sich der Kreis mit den rudimentären Resten aus der Schulzeit, die über 60 Jahre zurückliegt.

Muss schön gewesen sein, angesichts der heute überfüllten Klassenzimmer, in so einer kleinen Schule unterrichten und lernen zu dürfen. Wäre da nicht die Sirene, die die Eckerts ab und zu sehr unsanft aus ihren Träumen reißt. Wobei die Art der Warnung wiederum fast romantisch ist, im Vergleich zum Cell Broadcast.