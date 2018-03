2258 Leuchten lassen Meinerzhagen "erstrahlen"

In den Kugelleuchten sind sie – wie hier auf der Derschlager Straße – gut zu erkennen. Die Kompaktleuchtstofflampen. In rund 60 Prozent der städtischen Beleuchtung verrichten sie ihren Dienst.

Meinerzhagen - Sie sind für uns eine Selbstverständlichkeit und haben gerade in der jetzt fast schon zurückliegenden dunklen Jahreszeit gute Dienste geleistet – die Rede ist von den 2258 Lichtpunkten im gesamten Stadtgebiet von Meinerzhagen.

Die jährlichen Stromkosten dafür betragen rund 160 000 Euro – damit könnten knapp 150 Dreipersonenhaushalte ein ganzes Jahr lang auskommen. Erfasst hat sie die Stadt im Leuchtenkataster, wobei darin unter anderem ihr Standort, das Anschaffungsjahr und die Anzahl der dort eingesetzten Leuchten erfasst ist. Und so war es denn für Markus Schade vom Fachbereich Bauen und Wohnen kein großes Problem, die Anfrage der Meinerzhagener Zeitung zum Thema zu beantworten. „Mein Vorgänger bei der Stadt hat schon Mitte der 1980er-Jahre damit begonnen, sich um mögliche Energieeinsparungen bei der Straßenbeleuchtung zu bemühen.“ Dabei kamen die 1980 entwickelten Kompaktleuchtstofflampen – oftmals auch als Energiesparlampe bezeichneten – zum Einsatz. Sie lösten in den Straßenlaternen an vielen Stellen die bis dato betriebenen Leuchtstoffröhren ab.

Durch ihren geringeren Verbrauch bei oft besserer oder gleichwertiger Ausleuchtung, ihrer höheren Lebensdauer und dem geringeren Wartungsaufwand trugen sie zur Kostensenkung bei. Mit einem etwa 60-prozentigen Anteil an der Gesamtzahl der Straßenleuchten, liegen sie derzeit noch an erster Stelle.

Partiell noch etwas sparsamer ist die LED-Technik. Nach „behutsamem“ Abwarten, welches zum Sammeln von Erfahrungswerten dienen sollte, kommt sie seit einiger Zeit mehr und mehr bei städtischen Projekten zum Einsatz. Vordringlich bei Neubauten und beim Ersatz nicht mehr nutzbarer oder abgeschriebener Leuchten. Ihr Anteil beträgt mit rund 250 Einheiten mittlerweile gut elf Prozent. „Leider ist wegen der schon guten Effizienz der Kompaktleuchtstofflampen für uns ein Umstieg auf die LED-Technik derzeit durch den Bund nicht förderfähig“, so Markus Schade von der Stadt. Ein wenig scherzhaft bedauert er dabei, dass die vorausschauende Arbeit seines Vorgängers und deren Fortsetzung dafür verantwortlich sind. Denn um in den Genuss der besagten Förderung zu gelangen, müsste der Einsatz von neuen LED-Leuchten zu einer 70-prozentigen Einsparung gegenüber dem „Ist-Verbrauch“ führen – ein nicht erreichbares Ziel.

Etwa 28 Prozent der in Betrieb befindlichen Leuchten sind in Meinerzhagen NAV-Lampen (Natriumdampflampen). Sie waren lange Zeit der Klassiker unter den „Austauschlampen“ für ihre Vorgänger, die HQL-Leuchten (Quecksilberdampflampen). Im Vergleich zu diesen – von ihnen gibt es noch knapp über 20 in Meinerzhagen –, geben sie bei gleicher elektrischer Leistung die doppelte Lichtstärke ab, was ein großes Einsparpotenzial und maßgeblich der Grund für ihren Einsatz war.

Etwa 180 000 Euro wendet die Stadt in „normalen“ Jahren, wie beispielsweise 2015, für den Unterhalt und Ersatz von Straßenleuchten auf. In Jahren mit Neubauprojekten, wie das Stadthallenumfeld im vergangenen Jahr, werden es aber auch schon mal mehr als 300 000 Euro. „Wir werden auch zukünftig weiter am Ausbau und der Optimierung der Straßenbeleuchtung arbeiten“, erläutert Markus Schade. Dabei erwähnt er, dass die Wartung und Reparatur im Wesentlichen durch ein heimisches Elektrounternehmen vorgenommen wird. Dass dessen Mitarbeiter eventuelle Schäden zeitnah beseitigen kann, erfordert auch die Mitwirkung der Bevölkerung vor Ort. Die bemerkt nämlich als erste, wenn „ihre“ Laterne nicht leuchtet und kann das der Stadt direkt melden.