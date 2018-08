Spannender Start ins Schülerleben

+ © S. Benninghaus © S. Benninghaus

Meinerzhagen - Mit Schultüten, Tornistern und viel Aufregung startete gestern in Meinerzhagen das Schulleben für 179 Erstklässler. In den Grundschulen Am Kohlberg, Auf der Wahr und in Valbert wurden die „Neuen“ mit fröhlichen Einschulungsfeiern begrüßt.