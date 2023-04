Einkaufen, wohnen, leben: So soll die Stadt aufgewertet werden

Von: Sarah Lorencic

Teilen

Die Sicht vom Otto-Fuchs-Platz: Das neue kommerzielle Zentrum soll so aussehen. Rechts ist die Stadthalle zu sehen, die saniert wird und einen Anbau erhält. © ASS (ArchitekturStadtplanungStadtentwicklung) , Architekturbüro Eicker

Was kommt alles in das neue Kommerzielle Zentrum der Stadt? Wie sieht es aus? Wer ist der Investor? Wir haben die Antworten.

Meinerzhagen – Ende März 2023. Endlich ist es so weit. Das Konzept für das neue Innenstadtquartier wurde vorgestellt und zudem der neue Investor für das Projekt, das die Stadt aufwerten und wiederbeleben soll. „Die letzte Ausschreibung hat zum Erfolg geführt“, sagte Fachbereichsleiter Friedrich Rothaar im Planungsausschuss am Donnerstag. „Es wurde ein Investor gefunden.“ Für Sitzungsleiter Rolf Puschkarsky (SPD) nahezu ein historischer Tag, „mit Recht“ aber ein denkwürdiger Tag.



Zu Gast war der neue Investor Marc Wierig von der Wierig Immobilien GmbH, die als Projektentwickler agiert, sowie von der Wierig und Schoo GbR (Bauträger). Ebenfalls vor Ort waren Architekt Dirk Eicker vom Architekturbüro Eicker aus Halver sowie Hans-Joachim Hamerla vom Architekturbüro ASS (Architektur, Stadtplanung, Stadtentwicklung). Angekündigt waren der hohe Besuch und die Verkündung der Neuigkeiten nicht. Auf der Tagesordnung für den Planungsausschuss ging es lediglich um die Änderung zweier Flächennutzungspläne, die unabdingbar sind, um das neue kommerzielle Zentrum zu realisieren, wie Rothaar erklärte. Im Rat am Montag wurden im nicht öffentlichen Teil der Sitzung die letzen Beschlüsse gefasst, die eine Kommunikation nun endlich ermöglichen.



Jetzt kommt das Highlight

Den langen Weg bis hin zu diesem Tag schilderte Architekt Hans-Joachim Hamerla. Die Stadt werde repariert und zukunftsfähig aufgebaut mit diesem Großprojekt, wie es kaum ein Projekt, vielleicht keines, in den vergangenen 50 Jahren geschafft habe, sagte der Stadtplaner. Stück für Stück sei man seit 2009 immer weiter gekommen – ob es der Bahnhof war oder die Villa im Park.



Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf rund 40 Millionen Euro. „Das ist eine Hausnummer für Meinerzhagen“, sagte Hamerla. Ein Teil wird vom Land gefördert, einen Teil trägt die Stadt, der Investor trägt einen Großteil. „Ein Teil funktioniert alleine nicht.“ Ohne diesen Rahmen hätte es auch nicht das Privatinvest gegeben und ohne das Privatinvest hätte es die öffentliche Förderung nicht gegeben, erklärte Hamerla. Es gehe nur „Hand in Hand“. Es sei ein Ergebnis erzielt worden, wie es „kaum besser mit den Rahmenbedingungen, die es gibt, sein kann“.



Was kommt alles ins neue Zentrum?

Auch der Mann, nach dem so lange gesucht wurde, ergriff das Wort, stellte sich vor und sagte: „Es ist ein hervorragendes Grundstück, es ist mitten im Zentrum. Viele Gemeinden würden davon träumen, so etwas zentral zu haben und zu entwickeln.“



Die Ankermieter sollen im kommerziellen Zentrum ein Vollsortimenter – das können zum Beispiel Rewe oder Edeka sein – und ein Drogeriemarkt sein. Hinzu kommen eine Apotheke und ein Ärztehaus, Büros, Gastronomie und Wohnungen. Insgesamt stehen 5800 Quadratmeter Grundstück zur Verfügung, rund 6700 ergeben sich durch die verschiedenen Etagen als Nutzfläche. Auf 1300 Quadratmetern entstehen 16 neue Wohnungen, auf knapp 100 Quadratmetern Praxen und Büros, 100 Quadratmeter erhält eine Gastronomie, auf die Apotheke entfallen 235 Quadratmeter. Die größte Fläche nimmt der Supermarkt mit knapp 2500 Quadratmetern ein, gleich danach folgt die Drogerie mit rund 900 Quadratmetern. Supermärkte und auch Drogerien würden immer größer, erklärte Marc Wierig. „Die sehen heute anders aus als Sie sie vielleicht kennen.“



Viele Fenster hat das geplante Gebäude auch an den Seiten des Komplexes zur Straße hin. © Eicker/Hamerla

Details konnte Dirk Eicker, der das Projekt in seinem Büro weiterentwickelt hat, vorstellen. Etwa begrünte Dächer und Fassaden, komplette Barrierefreiheit und eine Photovoltaikanlage. Gerade das geplante Grün sehe man in der Visualisierung noch nicht, aber es werde kommen. Um den Kunden Parkraum zu ermöglichen, wird eine Tiefgarage gebaut, die 111 Parkplätze bereitstellt. Von dort aus geht es über eine Rollstiege in den Hauptteil des Gebäudes. Die Wohnungen werden im Staffelgeschoss des Gebäudes sein.



Architektonisch betrachtet, soll die Verbindung zwischen dem Gebäudekomplex und dem Otto-Fuchs-Platz durch die Stufen einmal verdeutlicht werden. So schiebe sich der Platz in das Gebäude optisch hinein, erklärt der Architekt aus Halver. Dass es nicht nur Schokoladenseiten bei dem Bau geben wird, räumte Hans-Joachim Hamerla ein. Es werde an den Stellen, wo Anlieferungen stattfinden, anders aussehen als vom Otto-Fuchs-Platz oder der Volmestraße aus betrachtet. Aber das sei verständlich.



Der Blick von oben zeigt, wie der Otto-Fuchs-Platz, die Stadthalle (neu Bürgerhalle) und das kommerzielle Zentrum einen Komplex bilden. © Eicker/Hamerla

Wie es nun weitergeht, nachdem das Konzept erstmalig öffentlich vorgestellt wurde, erklärte der Stadtplaner ebenfalls. Die Mitglieder des Planungsausschusses stimmten der Änderung der Flächennutzungspläne am Donnerstag zwar zu, entscheidend aber ist der Ratsbeschluss. Weil die nächste Sitzung erst im Juni geplant ist, soll jetzt eine außerplanmäßige eingeschoben werden, um dann Planungsrecht für das Vorhaben zu schaffen, wie Bürgermeister Jan Nesselrath, der im Publikum Patz genommen hatte, ankündigte. Ab Mitte 2023 soll dann der Durchführungsvertrag erarbeitet werden, bis Dezember 2024 der Bauantrag eingereicht und Anfang 2025 mit dem Bau des neuen kommerziellen Zentrums begonnen werden. Etwa zeitgleich soll auch der Umbau der Stadthalle starten. Mitte/Ende 2027 soll das kommerzielle Zentrum fertiggestellt, im Frühjahr 2028 auch die Stadthalle umgebaut sein. „Ab heute ist das alles keine Zukunftsmusik mehr“, fasste Hamerla zusammen.



Politik und Verwaltung stehen hinter Projekt

Wie Karl Hardenacke (Die Grünen) ausführte, sei es kein Geheimnis, dass das Projekt für die Grünen keine Herzensangelegenheit war. Ziel sei für die Fraktion immer der Erhalt der Stadthalle gewesen. Er habe sich in den verschiedenen Gremien mit dem Projekt aber mittlerweile anfreunden können und halte es für wichtig, um den Platz zu beleben. Für Christian Schön (FDP) hingegen sei ein Herzensprojekt nun beendet worden. Er sei stolz, dass alles noch geklappt habe, nachdem auch bei der europaweiten Ausschreibung kein Investor gefunden worden war. Vor allem aber „stolz auf die Chance für Meinerzhagen“, die weit mehr Sinn mache als nur eine Stadthalle zu reparieren. „Es schließt eine gewaltige Lücke.“