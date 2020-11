Mehr als ärgerlich: Müll wird ständig illegal entsorgt

Meinerzhagen – Regelmäßig dieselbe Schweinerei: Öffentliche Orte in Meinerzhagen werden – vor allem über das Wochenende – zugemüllt.

Das ist auch in dieser Woche wieder zu sehen. Große mit Abfall gefüllte Müllsäcke wurden auf dem kleinen Parkplatz am Ascheplatz des Stadions Oststraße abgestellt. Entsorgt wird Unrat wie dieser Woche für Woche von den Mitarbeitern des Baubetriebshofes. Dessen Vorarbeiter Frank Rohrmann weiß genau, was ihn wo erwartet: „Vor allem am Fußballplatz, an der benachbarten Fischbauchbrücke und am Tunnel zum Skaterpark wird regelmäßig Abfall entsorgt“, stellt Rohrmann seit Jahren fest. Er sieht ein Muster in diesem Missstand: Häufig werde im Auto Essen verzehrt. Die Verpackungen würden dann aus dem geöffneten Fenster einfach entsorgt.

Der Vorarbeiter glaubt auch nicht, dass zusätzliche Abfalltonnen Abhilfe schaffen würden: „Da stehen ja bereits solche Behälter.“