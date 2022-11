Eingezäunte Schulen im MK wegen zu viel Vandalismus

Von: Simone Benninghaus

Die Schulzentren Rothenstein (Foto) und Auf der Wahr sollen eingezäunt werden. © Benninghaus, Simone

Wo vormittags Schüler spielen, werden abends Drogen konsumiert. In ihrem Ausmaß „erschreckend“ und „nicht hinnehmbar“ sind aus der Sicht der Verwaltung die Vorfälle, die sich außerhalb der Unterrichtszeit an den Schulzentren Auf der Wahr und Rothenstein abspielen. Drogen, Vandalismus, Brandstiftung – all dies soll nun eine spürbare Folge haben: Die Schulen sollen im kommenden Jahr für insgesamt 235 000 Euro mit einer Zaunanlage geschützt werden, durch den Einbau von Drehkreuzen sollen berechtigte Nutzer die Gebäude weiter nutzen können.

Meinerzhagen – Als „Kapitulation vor den Chaoten“ bezeichnete CDU-Ratsherr Volkmar Rüsche die vorgesehene Maßnahme im jüngsten Ausschuss für Klima, Planung, Stadtentwicklung, Mobilität und Umwelt. Es sei „unglaublich traurig“, dass die Schulen eingezäunt werden müssten, bedauerte auch Christian Schön (FDP). Doch letztlich gehe es darum, Eigentum zu schützen.

Schulen sind Brennpunkte

Tatsächlich sind die Grundschule Auf der Wahr und das Schulzentrum Rothenstein in den Abend- und Nachtstunden Brennpunkte. Das bestätigt auch der Leiter des Fachbereichs Bürgerservice, Frank Markus. Die Tatsache, dass Jugendliche und junge Erwachsene die Schulareale zum „Abhängen“ nutzten, sei nicht neu und auch nicht nur in Meinerzhagen so. Eigentlich sei dies nicht erlaubt, „aber als Stadt haben wir unter der Voraussetzung, dass man sich ordentlich verhält, ein Auge zugedrückt“. Inzwischen müssten die Hausmeister jedoch fast täglich „Überreste von regelrechten Saufgelagen und mehr beseitigen“, wie Markus beschreibt. Auch in ihrem Baukostenprogramm wird die Verwaltung deutlich: Graffitischmierereien, Joint-Reste und gebrauchte Kondome – all diese Dinge würden aufgefunden.



Versuche von Brandstiftung

Am Rothenstein hatte es zuletzt im Sommer mehrere Versuche von Brandstiftung gegeben. Immer wieder seien auf dem Gelände Müllcontainer angezündet worden. Der erschreckende Höhepunkt sei das Anzünden eines Abfallcontainers gewesen, der vorher noch an die Fassade des Mensaanbaus gezogen worden war. „Das hätte gut und gerne zum Abbrennen der gesamten Schule führen können“, sagt auch der Leiter des zuständigen Fachbereichs.



Lage in Sommermonaten verschärft

Neu ist die Problematik an den Schulen im Übrigen nicht. Sie bestehe schon seit Längerem, allerdings in unterschiedlicher Ausprägung, bestätigt Markus und schildert die Lage: „Es gab immer wieder Zeiträume, in denen sich die Lage wieder beruhigte. Aber insbesondere in den wärmeren Monaten verschärft sich die Situation jedes Jahr.“ Vor etwa fünf Jahren habe die Stadt deshalb bereits sogenannte „Mosquitos“ angeschafft, die einen hochfrequenten und unangenehmen Ton abgegeben, den nur jüngere Menschen bis zum Alter von etwa 25 Jahren hören können. Der anfänglich recht gute „Vertreibungseffekt“ habe jedoch keinen dauerhaften Bestand gehabt: „Heutzutage lässt sich niemand mehr davon stören“, so die Erfahrung.



Zum Schulzentrum Rothenstein, in dem die Sekundarschule untergebracht ist, gehört auch die Grundschule Am Kohlberg. Auch dieses Areal soll eingezäunt werden. Vor Jahren war bereits auf einem Teilstück hinter der Schule ein Zaun errichtet worden, um den Zugang vonseiten des Waldstückes zumindest zu erschweren.



Treffpunkte werden gesucht

Die Schulzentren sind jedoch nicht die einzigen Plätze, die als Treffpunkte bekannt sind. Im Rathaus weiß man, dass Jugendliche immer auf der Suche nach Orten sind, an denen sie sich treffen können. Beliebt seien etwa auch der Skaterplatz neben dem Stadion oder auch Parkplätze wie zum Beispiel der Schützenplatz oder der Parkplatz am Eingang zum Wanderweg Höhenflug.



Aufsuchende Jugendarbeit: Kein Bewerber für Stelle

Im Falle der betroffenen Schulen hätten Kontrollen, auch in Verbindung mit der Polizei, keinen Erfolg gehabt. Für eine aufsuchende Jugendarbeit hat die Stadt eine halbe Stelle eingerichtet, Bewerber sind jedoch Mangelware. „Trotzdem haben wir in der Vergangenheit immer wieder die Initiative ergriffen, ein Sozialarbeiter des Jugendzentrums und Mitarbeiter des Sozialamtes haben die bekannten Treffpunkte aufgesucht, um ins Gespräch zu kommen und Lösungen anzubieten“, berichtet Markus und betont, dass er dies für „extrem wichtig“ halte.



Stadt hat Verantwortung

„Aus meiner Sicht hat die Stadt auch an dieser Stelle eine Verantwortung: Es reicht nicht aus, die Jugendlichen zu vertreiben. Sie brauchen Orte, an denen sie sich treffen können, und da haben wir beispielsweise das Jugendzentrum und den Jugendtreff.“



Der Objektschutz ist die eine Sache, die Wirkung, die eine eingezäunte Schule auf Schülerinnen und Schüler haben könnte, eine andere. Dieser Punkt sei auch mit den Schulleitungen diskutiert worden, die Befürchtungen in dieser Hinsicht geäußert hätten. „Aber die Sicherheit der Kinder und der Schuleinrichtungen geht ganz eindeutig vor, und deshalb sehen wir alle die Errichtung einer Einzäunung mittlerweile als notwendiges Übel“, so Markus. Seitens der Schulen würden die Zäune inzwischen ausdrücklich gewünscht und auch in vielen europäischen Ländern seien Schulareale seit langer Zeit mit Zaunanlagen geschützt und die Erfahrungen damit positiv. „Wir bauen also darauf, dass diese Maßnahme, die wir lieber nicht hätten treffen müssen, den gewünschten Effekt erzielt“, sagt Markus abschließend.