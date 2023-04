Ausflugstipps für die Osterferien in Meinerzhagen

In der Touristinfo gibt es zahlreiche Ausflugstipps für die Osterferien

+ © Benninghaus Sandra Clemens, Leiterin des Bereichs Tourismus, und Miriam Folak von der Touristinfo haben viele Tipps für die Osterferien – ob für Kurzurlauber, Tagesgäste oder Einheimische. © Benninghaus

Langeweile in den Osterferien? Das muss nicht sein. In und um Meinerzhagen gibt es viel zu entdecken, verspricht Miriam Folak von der Touristinfo in der Fußgängerzone Zur Alten Post, wo es für Urlauber, Ausflügler oder Einheimische zahlreiche Ausflugstipps gibt.

Meinerzhagen – „Tierische Erlebnisse“ – so könnte das Angebot für Familien überschrieben werden, das Miriam Folak den MZ-Lesern vorstellt. Dabei geht es vor allem um Huftiere. So können Tierliebhaber beispielsweise Kühe aus allernächster Nähe auf dem Bergwaldhof erleben. Welche Ausstrahlung von der Kuh ausgeht, wie sich ein warmer Kuhkörper anfühlt – das ist selbst „Landeiern“ nicht unbedingt bekannt. Auf dem Bergwaldhof könne man dies jedoch beim Kuhkuscheln erleben, berichtet Miriam Folak. Weitere tierische Angebote gibt es ganz in der Nähe. Auf dem Hof Auf der Heide werden beispielsweise Eselwanderungen angeboten und in Blomberg züchtet Familien Aufenacker Alpakas und bietet Interessierten die Möglichkeit, die Andentiere kennenzulernen. Für Familien mit kleinen Pferdefans ebenfalls interessant: eine Schnupper-Reitstunde auf dem Listerhof.

Für Wanderer

Meinerzhagen gilt nicht umsonst als Stadt im Grünen. Die Natur locke auch viele Ausflügler und Naherholungssuchende, stellt Miriam Folak daher immer wieder erfreut fest und hat daher auch mehrere Wandertipps parat. Rund um den Heedberg lade beispielsweise der Wald-Aktiv-Pfad ein.

Ein weiterer Tipp ist der Moor-Erlebnis-Pfad, ein 4,7 Kilometer langer Rundwanderweg (A5), der am Wanderparkplatz Stoltenberg beginnt. Die Ebbemoore gelten als Juwel des Naturparks Sauerland Rothaargebirge.

Spannend für Kinder dürfte aber die Sagenwelt sein. Gleich zwei Sagenplaketten finden sich hier. Die Geschichten werden an den jeweiligen Standorten mithilfe eines QR-Codes hörbar gemacht. Hinweise gebe es auf die jeweiligen Alterskategorien.

Der dritte Wandertipp aus der Touristinfo führt über den Sauerland Höhenflug. Der zwölf Kilometer lange Rundweg – das Einstiegsportal ist am Schallershaus – erfordert etwas Kondition, belohnt aber mit schönen Ausblicken in die Natur, und überall kommen Wanderer mit dem Element Wasser in Kontakt. „Vom Wasser haben wir’s gelernt“ lautet nicht umsonst der Name des Rundwegs.

Familien können ihren Nachwuchs unterwegs mit einem Picknick belohnen, „sie können auch das Wander-Bingo des Naturparks mitnehmen, bei dem Kinder auf einer Karte alles ankreuzen müssen, was sie auf der Wanderung entdecken – von einem Ameisenhaufen bis zu einem Schneckenhaus.“

Viele Strecken hat auch das Team der Touristinfo schon selbst erwandert, um Besucher nicht nur mit Karten und Adressen versorgen zu können, sondern mit Empfehlungen sozusagen „aus erster Hand“.

Für Einheimische

Zurück zum Wander-Bingo. Dieses ist in der Tourist-Info ebenso erhältlich, wie zahlreiche Wanderkarten, Prospekte und Flyer. Wer die Heimat erkunden oder die Volmestadt als Urlaubsgebiet entdecken möchte, wird in der Touristinfo garantiert fündig. Viele Meinerzhagener seien von dem vielfältigen Angebot überrascht, stellt Miriam Folak immer wieder fest und Sandra Clemens, Leiterin der Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus, weist darauf hin, dass die Nachfrage im Naherholungssektor gestiegen sei. Das bestätigten nicht zuletzt die Anfragen aus dem Rheinland oder dem Ruhrgebiet.

Für Kurzurlauber

Vor der Pandemie sei dieser Trend schon erkennbar gewesen und in der Corona-Zeit, als ausgiebige Reisen eher nicht in Frage kamen, bisweilen sogar nicht möglich waren, stieg die Attraktivität der Erholungsgebiete „um die Ecke“ einmal mehr. Das betreffe sowohl Kurzurlauber als auch Tagesgäste. Zwar sei die heimische Region touristisch nicht so erschlossen wie etwa das Hochsauerland, „doch wer zu uns kommt, möchte das auch nicht unbedingt.“ Vielmehr werde Wert auf Ruhe gelegt.

Zudem locken Wanderwege und Talsperren in der Region. „Wahrscheinlich kennen im Ruhrgebiet 90 Prozent der Menschen die Bigge.“ Die Talsperre zwischen Olpe und Attendorn habe einen extremen Bekanntheitsgrad. „Wer dorthin fährt, lernt bei der Gelegenheit vielleicht auch die Lister kennen.“ Die sei zwar etwas weniger belebt, habe für Familien aber durchaus einen großen Reiz.

Der allgemein gestiegene Nachhaltigkeitsgedanke wirke sich auch bei den Kurzurlauben aus. „Ein Wochenendtrip nach Mallorca ist nicht nachhaltig, ein Aufenthalt in der Region schon eher.“ Die Anzahl der Ferienwohnungen sei seit der Eröffnung der Touristinfo im Jahr 2019 gestiegen, zehn Ferienwohnungen mehr gebe es seither, berichten die Tourismus-Expertinnen. Viele Unterkünfte seien außerhalb der Stadt. Eine Ferienwohnung im Nirgendwo, das sei genau das, was von Erholungssuchenden gewünscht werde.

Wer in der Natur unterwegs ist, wünscht sich natürlich gutes Wetter. Das ist leider im Frühjahr zur Osterferienzeit nicht immer der Fall. „Wir haben auch Freizeittipps für Schlechtwetter-Tage“, sagt Miriam Folak. Atta-Höhle, Dechenhöhle, die Burg Altena oder die Phänomenta sind hier in der näheren Umgebung die Klassiker.

Viele Meinerzhagenerinnen und Meinerzhagener seien immer wieder überrascht über das Angebot, wenn sie das erste Mal in die Touristinfo Zur Alten Post kommen. „Gut, dass ich mal hier war“, meint auch eine Besucherin beim Hinausgehen. „Dass es so viele Informationen und Angebote gibt, hätte ich nicht gedacht.“