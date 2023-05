Einfach angesägt: Baum an Landstraße musste gefällt werden

Von: Sarah Lorencic

Eine Baumfällung auf einer privaten Grünfläche hat den Penzberger Bund Naturschutz auf den Plan gerufen (Symbolbild). © panthermedia/Mirage3

An der Landstraße wurde eine gesunde Linde von Unbekannten mit einer Kettensäge angesägt. Der Baum musste gefällt werden.

Meinerzhagen – Unbekannte haben mit einer Kettensäge eine Linde an der L 694 in Wiebelsaat in einer Höhe von etwa einem Meter angesägt. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung am Freitag mit.

Die Schäden waren so groß, dass der Baum am Donnerstag gefällt werden musste. Straßen.NRW erstattete Anzeige. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 0 23 54 / 9 19 90.