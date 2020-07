Neue Awo-Kita an der Birkeshöh soll im Sommer 2021 eröffnet werden

Meinerzhagen – Aus dem unplanmäßigen Aus des einen wurde eine Chance für das andere Projekt: Nahe des einstigen Schulpforta-Geländes an der Birkeshöh entsteht eine neue Kindertagesstätte.

Am Donnerstag fand der erste Spatenstich statt – und diesmal soll der nicht der Anfang einer schier unendlichen Geschichte werden. Denn bereits im April 2017 hatten die damals Verantwortlichen, unter anderem Vertreter der Arbeiterwohlfahrt als Kita-Träger, im Brannten den Spaten geschwungen. Aus dem damals gestarteten Projekt entstand nun eine Kita unter anderer Trägerschaft, während die Arbeiterwohlfahrt in der Meinerzhagener Baugesellschaft (MBG) einen neuen Investor fand, der nun Premiere feierte, wie Geschäftsführer Oliver Drenkard betonte. „Das ist für die MBG Neuland, aber etwas, von dem ich von Beginn an überzeugt war“, erklärte Drenkard im Beisein zahlreicher offizieller Vertreter wie auch Kita-Kinder, die eifrig auch ihre kleinen Spaten in den von Sebastian Falz aufgeschütteten Erdhügel stemmten.

Haus Lyck Übergangslösung

Noch sind die Mädchen und Jungen in der Übergangslösung Haus Lyck untergebracht, ehe im Sommer 2021 die neue Kita unterhalb der Johanneskirche eröffnet werden soll. Für die MBG, so betonte Drenkard, sei die Investition in solch ein Projekt folgerichtig, „denn als Baugesellschaft für Meinerzhagen tragen wir ohnehin auf ganz vielfältige Weise zur Entwicklung unserer Stadt bei – nun also auch im wichtigen Bereich der Kinderbetreuung.“

Zehn Tage nach Erteilung der Baugenehmigung freute sich der MBG-Geschäftsführer nun, den nächsten wichtigen Schritt zur Projektrealisierung machen zu können. Und dabei dankte er nicht nur der Stadt Meinerzhagen und der Evangelischen Kirchengemeinde Meinerzhagen für die gute Zusammenarbeit, sondern auch dem eigenen Mitarbeiterpool unter der Leitung von Pascal Busch und dem Architekturbüro von Willi Birrenbach, das sich auf den Kita-Bau spezialisiert hat.

Stolzer Bürgermeister

Stolz über das Erreichte äußerte sich auch Jan Nesselrath: „Eine Kindertagesstätte baut man nicht alle Tage“, sagte der CDU-Bürgermeister, der die Lage im Schatten der Johanneskirche als idealen Standort für das Gebäude bezeichnete. Dabei weiß er um den weiter hohen Bedarf an Plätzen, insbesondere an Betreuungsplätzen für Unter-Dreijährige. „Wir sind da weiter dran“, versprach Nesselrath.