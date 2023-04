Mangel in Freibädern: Bademeister sind wie ein Lottogewinn

Von: Frank Zacharias

Der Rettungsring als Hilfsmittel für den Notfall: Die Personallage in den Freibädern in Meinerzhagen und Valbert stellt sich derzeit besser dar als noch im vergangenen Jahr. © F. Zacharias

Wenn ein Personalmangel zum Sicherheitsrisiko wird, ist guter Rat teuer. Fachfremde Personen einzustellen kommt dann meist nicht infrage, sodass im Zweifel das Angebot reduziert oder ganz eingestellt werden muss. So geschehen etwa im vergangenen Sommer im Meinerzhagener Freibad, wo die sogenannten Fachangestellten für Bäderbetriebe Mangelware waren.

Meinerzhagen – Für kurze Zeit mussten die Öffnungszeiten an der Oststraße angepasst werden. Jetzt deutet sich aber zumindest hier eine leichte Entspannung der Lage an.

Das Problem ist kein neues: Die personelle Situation ist in nahezu jedem Bäderbetrieb im Land „auf Kante genäht“. Zuletzt hatte auch der Bundesverband Deutscher Schwimmmeister auf einen akuten Fachkräftemangel hingewiesen. Verbandspräsident Peter Harzheim rechnet schon bald mit einem „Worst Case“, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte. Bundesweit fehlten mindestens 3000 Fachkräfte in den Bädern.

Aus Initiativbewerbung wird Neueinstellung

Ein Trend, der eben auch in Meinerzhagen schon mehrfach zu spüren war. Zur ohnehin knappen Personallage kam im vergangenen Sommer noch der krankheitsbedingte Ausfall einzelner Mitarbeiter, sodass man das Angebot reduzieren musste. Und so bezeichnet Helmut Klose das, was die Stadt jetzt erlebte, schon als „Lottogewinn“. Dem Fachbereichsleiter Zentrale Dienste im Rathaus flatterte Anfang des Jahres eine Initiativbewerbung auf die Stelle einer Fachkraft für Bäderbetriebe ins Haus. Bereits seit dem 1. April konnte der junge Mann die Stelle antreten.

„Über solche Bewerbungen sind wir natürlich sehr glücklich. Zumal es sehr schwierig ist, spezialisiertes Personal zu finden“, sagt Helmut Klose. Der „Neue“ verstärkt nun das bislang vierköpfige Team um Carina Dittmer und soll im Meinerzhagener Freibad zudem die stellvertretende Bäderbetriebsleitung übernehmen. Unterstützt werden die festangestellten Kräfte in den Sommermonaten von ehrenamtlichen Rettungsschwimmern der DLRG.

Suche läuft weiter

Komplett sorgenfrei ist die Stadtverwaltung deshalb aber noch nicht. „Wir suchen eigentlich immer“, sagt Klose, der auch auf die weiterhin laufende Ausschreibung eines Ausbildungsplatzes für angehende „Fachangestellte für Bäderbetriebe“ hinweist. Zwar habe eine Stelle zum 1. August dieses Jahres bereits besetzt werden können, „wir würden aber je nach Bewerbung auch eine weitere Person einstellen“.

Interessenten wenden sich dazu direkt an Florian Topfstedt vom Zentralen Service der Stadtverwaltung. Er ist unter Tel. 0 23 54/7 71 19 sowie per E-Mail an f.topfstedt@meinerzhagen.de zu erreichen.

Start der neuen Freibadsaison steht noch nicht fest

Wann die Freibäder in diesem Jahr öffnen, steht noch nicht fest. Dies hänge von der Beendigung noch ausstehender Arbeiten in den Bädern ab – sowie natürlich auch von der Wetterlage. Sobald ein Öffnungstermin feststeht – zuletzt war dies meist im Laufe des Monats Mai der Fall – werde dieser rechtzeitig bekannt gegeben.