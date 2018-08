Maßgeschneiderte Kittel und Mützen für die Eisenschützen

Die elf Inselschützen vom Schützenzug Süd kleideten in einer feierlichen Zeremonie die metallenen Kammeraden auf dem Kreisverkehr in unmittelbarer Nähe zum Schützenplatz festlich ein.

Meinerzhagen - Für die zehn eisernen Inselschützen auf dem Kreisel am Schützenplatz hat das Schützenfest bereits am Donnerstag begonnen.

In einer feierlichen Zeremonie wurden die metallenen Kameraden festlich eingekleidet. Das neue Outfit ist ein echter Blickfang für Autofahrer, Fußgänger und alle Freunde des Meinerzhagener Schützenfestes. Die fröhlich marschierenden und zünftig eingekleideten Figuren tragen im wahrsten Sinne des Wortes die Botschaft des Meinerzhagener Schützenfestes in die ganze Welt hinaus.

Es ist bereits die zweite Garnitur Kittel, die die Inselschützen angelegt bekamen. Begonnen hatte alles vor acht Jahren, als einige benachbarte Südschützen ehrenamtlich und in enger Absprache mit dem Schützenvorstand die Obhut und Pflege der Verkehrsinsel am Schützenplatz übernommen hatten. Seitdem schmücken der blaue Schützenkittel, Gürtel, Mütze und das rote Halstuch die eisernen Figuren während der Schützenfesttage. Nachdem die erste Garnitur in acht Jahren aufgetragen war, wurde in diesem Jahr eine neue Garnitur fällig.

Liesel Skudlarek aus der Königsberger Straße hatte mit viel Liebe zum Detail die Kleidungsstücke für jeden Schützen individuell genäht und angepasst. „Während der ganzen Fußballweltmeisterschaft habe ich an der Nähmaschine gesessen und die Kittel genäht. Ich hatte da reichlich Zeit“, berichtete sie. „Auch wenn unsere Mannschaft weiter gekommen wäre, wäre das für mich kein Problem gewesen. Ein Fernseher stand direkt neben meiner Nähmaschine, sodass ich alle Spiele hätte verfolgen können.“

Eine schnelle Sache war das Fertigen der Kittel nicht. Neben vielen Stunden an der Nähmaschine verbrachte Liesel Skudlarek für den perfekten Sitz der Kleidung mehrere Anprobetermine auf der Insel. Nachdem alles rechtzeitig fertig geworden ist, begann die Zeremonie des Ankleidens traditionell am Donnerstagnachmittag vor dem Schützenfest mit dem feierlichen Anmarsch der Südschützen. Zum Ankleiden erschienen neben vielen Zuschauern auch Schützenoberst Achim Freyer sowie weitere Mitglieder des Vorstandes. Freyer dankte dem aus elf Personen bestehenden Freundeskreis herzlich für das vorbildliche Engagement rund um die Schützeninsel. Er übergab der Gruppe zwei große Schützenfestflaggen, die, mit einem kräftigen „Horrido“ gehisst, nun die Insel während der Festtage auch weithin sichtbar machen.

Strammstehen und das Singen des Meinerzhagener Schützenmarsches schlossen die Zeremonie ab. Und während die eisernen Schützen in den kommenden Tagen in zünftiger Tracht den Schützenplatz und das Festzelt im Auge behalten, marschierten die von Natur aus aber auch wetterbedingt durstigen echten Südschützen nach getaner Arbeit zu Schützenbruder Siegfried Schön, der dem Freundeskreis und deren Frauen für einige Stunden ein schattiges Plätzchen und reichlich Nahrung spendierte.