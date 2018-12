Hausbewohnerin überrascht Einbrecher - und der reagiert unglaublich

Einbruchsversuch

Meinerzhagen - Ob er eine Pechsträhne hatte? An der St.-Cyr-Allee gab es am Dienstag gleich zwei Einbrüche - zunächst lösten der oder die Täter eine Alarmanlage aus, einige Häuser weiter überraschte später eine Hausbewohnerin den Einbrecher. Auch am Akazienweg waren Langfinger unterwegs.