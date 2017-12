Täter schleifen Tresor durchs Treppenhaus und entkommen

Meinerzhagen - Bereits am vergangenen Freitag, kurz vor 20 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Balkontür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhauses am Melmcheweg auf.

In der Wohnung brachen die Täter einen Möbeltresor aus einem Schrank, schleiften den Tresor über den Boden und durch das Treppenhaus. Draußen stiegen die beiden Männer mit ihrer Beute in einen dunklen Pkw mit polnischem Kennzeichen, in dem eine Frau scheinbar auf die beiden wartete. Bei ihrer Flucht zerkratzen die Täter den Boden und beschädigen eine Treppenstufe. Mehrere Zeugen wurden auf den Vorfall aufmerksam und konnten nach Angaben der Polizei eine Beschreibung abgeben: Die Frau hatte schulterlange, dunkle Haare und ein schmales Gesicht. Die beiden Männer waren etwa 30 Jahre alt und dunkel gekleidet. Einer der Männer trug eine schwarze Jacke. Er war schlank, hatte kurze Haare und war etwa 170-180 Zentimeter groß. Der zweite Mann konnte nicht näher beschrieben werden. Wer hat die Tat oder die Täter beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Meinerzhagen unter der Rufnummer 02354/91990 entgegen.