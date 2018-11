Einbrecher an der Korbecke

Meinerzhagen - Gleich zwei Einbrüche haben sich am Montag im Bereich der Korbecke ereignet.

Unbekannte sind am Montagnachmittag oder -abend in ein Haus am Uhlandweg eingedrungen. Sie stiegen auf einen Balkon und hebelten dort ein Fenster auf. Im Haus durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Die Einbrecher verschwanden mit Bargeld und Schmuck.

Die Wohnungsinhaber hatten in den Tagen zuvor und am Vormittag des Tattages einen silbernen Kastenwagen mit einem Kennzeichen aus dem Ruhrgebiet in ihrer Straße beobachtet.

Am selben Abend - zwischen 19.30 und 19.45 Uhr - gab es einen Einbruchsversuch an der Goethestraße. Dort wurden die Täter aber offenbar dabei gestört, ein Fenster aufzubrechen.

Die Meinerzhagener Polizei hofft für beide Fälle nun auf eventuelle Zeugen, die sich unter Tel. 0 23 54/91990 melden können.