Einbrecher stehlen Bargeld am Koppenkopf in Valbert

Valbert - Bereits in der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag (28. auf 29. September), vermutlich gegen 2 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Straße Zum Koppenkopf ein.

Sie versuchten, eine Terrassentür aufzuhebeln und beschädigten den Glaseinsatz. Das teilte die Polizei am Montag mit. Sie gelangten ins Gebäude. In einem Wohnraum durchsuchten sie diverse Schränke und Schubladen und entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro, heißt es im Polizeibericht. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Ein Bewohner des Hauses wurde um die genannte Zeit durch verdächtige Geräusche im Haus geweckt, der Einbruch wurde aber erst später bemerkt. Zu einem weiteren Einbruch in derselben Nacht kam es im Nachbarhaus. Dort hebelten die Täter ein Fenster auf und entwendeten ebenfalls Bargeld. Die Ermittlungen dauern an, sachdienliche Hinweise gehen bitte an die Polizei Meinerzhagen unter Tel. 0 23 54/9 19 90.