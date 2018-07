Einbrecher sind immer seltener "erfolgreich"

Meinerzhagen - In Nordrhein-Westfalen scheiterte im Jahr 2017 laut Polizei etwa jeder zweite Einbruchsversuch. Auch in Meinerzhagen haben die Hausbesitzer und Mieter technisch aufgerüstet, wodurch sie ihr Eigentum offensichtlich besser schützen.

Laut Kreispolizeibehörde waren Einbrecher in der Volmestadt nämlich noch seltener „erfolgreich“ als im Landesdurchschnitt. Polizei-Pressesprecher Marcel Dilling kennt die Meinerzhagener Zahlen: „2017 haben wir hier insgesamt 46 Einbruchsversuche registriert. 26 Mal gelang es den Tätern dabei nicht, in die Wohnung oder das Gebäude einzudringen. Das bedeutet, dass 56,52 Prozent aller Versuche scheiterten.“

Und worauf ist diese hohe Zahl zurückzuführen? „Das hat vor allem damit zu tun, dass beim Einbruchsschutz aufgerüstet wurde. Und es liegt zudem daran, dass Nachbarn oder andere aufmerksame Bürger verdächtige Beobachtungen gemacht und dieses dann der Polizei gemeldet haben.“ In diesem Zusammenhang appelliert Dilling noch einmal an die Meinerzhagener: „Anwohner wissen am besten, wer eigentlich nicht in ihr Wohngebiet gehört. Werden verdächtige Beobachtungen gemacht, ist es besser, die Notrufnummer 110 zu wählen – auch wenn sich dann herausstellt, dass nichts dahinter steckt.“

Der Polizei-Pressesprecher hat außerdem festgestellt, dass die Menschen jetzt ein anderes Bewusstsein entwickelt haben, was Einbrecher und deren Verhalten angeht. „Bei einem komischen Gefühl wird dann schneller die 110 angewählt.“

Das Problem ist bekannt, aber an der Situation lässt sich nichts ändern: Meinerzhagen liegt direkt an der Autobahn 45. Die Schnellstraße ermöglicht es vor allen Dingen professionellen Banden, den Tatort schnell zu verlassen. Daraus aber abzuleiten, dass die Volmestadt besonders oft von Einbrechern heimgesucht wird, scheint ein Trugschluss zu sein. Altena beispielsweise liegt viele Kilometer von der nächsten Autobahn entfernt. Doch in der Burgstadt wurden im Jahr 2017 laut Marcel Dilling ebenfalls 46 Einbruchsversuche registriert – exakt so viele wie in Meinerzhagen.

In der größten Stadt an der oberen Volme ist der Landestrend übrigens ebenfalls zu beobachten: Die Zahl der Einbrüche insgesamt ging deutlich zurück. Marcel Dilling: „Im Vergleich der Jahre 2016 und 2017 haben diese Taten um etwa 30 Prozent abgenommen.“ Diese Tendenz setze sich auf Kreisebene auch im ersten Halbjahr 2018 fort, fügt er hinzu.

Dass Einbrecher sich vor ihrer Tat wochenlang mit einem Objekt beschäftigen und es vorher gründlichst ausspähen, kann Dilling dabei nicht bestätigen: „Bei der Beschaffungskriminalität etwa von Drogensüchtigen haben wir es mit spontan agierenden Tätertypen zu tun. Und die überörtlichen Täter fahren vorher meist gezielt durch in Frage kommende Wohngebiete und entscheiden dann ad hoc, wo sie einbrechen. Ein guter Schutz seien dann eben aufmerksame Nachbarn oder Passanten.

Und in diesem Zusammenhang weist Dilling noch auf ein Detail hin: „Eine schöne hohe Hecke an der Grundstücksgrenze ist zwar hübsch – sie verhindert aber unter Umständen auch, dass verdächtige Handlungen bemerkt werden. Freie Sicht auf den potenziellen Tatort ist also kein Nachteil, wenn es um effiziente Einbruchssicherung geht.