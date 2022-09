Ein Ort für die Dorfgemeinschaft: Verein beseitigt Schandfleck

Von: Simone Benninghaus

Zwei Flächen in direkter Nachbarschaft, auf denen neue Gebäude errichtet werden sollen: Vorne soll im kommenden Jahr das Dorfgemeinschaftshaus Zigarrenkiste realisiert werden, unmittelbar dahinter soll ein privates 9-Parteien-Wohnhaus gebaut werden. © Benninghaus, Simone

Das „Gesicht“ des Ebbedorfes Valbert wird sich am Eingang ins Zentrum, genauer gesagt an der Ihnestraße, unmittelbar neben der evangelischen Kirche, verändern. Die alte Zigarrenkiste, einst Kneipe und zuletzt nicht mehr als ein Schandfleck, ist verschwunden.

Valbert – Der Dorfverein „Gemeinsam für Valbert“ plant hier bekanntlich den Bau eines Dorfgemeinschaftshauses. Unmittelbar daneben befindet sich ebenfalls eine Baustelle. Das dortige Gebäude wurde abgerissen, entstehen soll hier ein Wohnhaus für insgesamt neun Mietparteien.



Sechs Wohnungen, die eine Größe von jeweils 34 Quadratmetern aufweisen sollen, und drei, die jeweils etwa 80 Quadratmeter groß sein sollen, sollen hier gebaut werden.



Die Wohnfläche werde sich damit von zuvor 130 auf 500 Quadratmeter vergrößern berichtet der Inhaber des Grundstücks Ralf Richter. Da vorgesehen sei, die Tiefe des Geländes zu nutzen, werde das neue mehrstöckige Gebäude nicht wesentlich höher werden als das alte. Die Baugenehmigung liege vor, Richter rechnet damit, dass Ende des Jahres oder aber zu Beginn des nächsten Jahres mit den Arbeiten begonnen werden wird. Einkalkuliert sei eine Bauzeit von zwei Jahren, hofft Richter, dass dieser Plan auch angesichts der derzeitigen Lage auf dem Markt eingehalten werden kann.



Im kommenden Jahr möchte auch der Dorfverein den Bau des Dorfgemeinschaftshauses realisieren. Man warte darauf, die eingeplanten Förderanträge stellen zu können, berichtet Jörg Simon, Kassierer von „Gemeinsam für Valbert“.



Der Verein rechnet mit Gesamtkosten in Höhe von 300 000 Euro. Das neue Gebäude soll als Treffpunkt und zur Förderung des sozialen und kulturellen Lebens in Valbert dienen. Die Pläne für den Dorftreffpunkt wurden bereits vorgestellt. Kleinere Änderungen sollen lediglich vorgenommen werden, um die vorgeschriebenen Abstandsflächen zum Nachbargrundstück nicht zu tangieren. Die Vereinsmitglieder seien informiert worden, so Simon, der ebenso wie seine Vorstandskollegen hofft, dass der Plan, dass Haus im kommenden Jahr zu errichten, realisiert werden kann.