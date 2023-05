Mühlentag in Meinerzhagen an Pfingsten

Knochenmühle in Mühlhofe öffnet ihre Türen

Draußen scheint die Sonne vom strahlend blauen Himmel. Drinnen in der Mühle ist es kühl, fast fröstelnd. An eine Isolierung hat noch niemand gedacht, als das Gebäude aus Bruchsteinen Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut wurde. Die Jahrzehnte sind nicht spurlos vorüber gegangen. In der Knochenmühle aber scheint die Zeit stehen geblieben zu sein.

Meinerzhagen – Unten im Erdgeschoss steht die alte Stampfe, mit der früher Tierknochen zermalmt wurden. „Heute bekommen wir gar keine Knochen mehr, um diese Arbeit zeigen zu können“, erzählt Thomas Pätzold. Mit Rudi Lahme betrachtet er die alten Fotos, die an einem Balken hinter der Stampfe hängen. Ein Bild aus dem Jahr 1910 zeigt eine Bauernfamilie bei der Heuernte, ein anderes die Glocken der Valberter Kirche.

Ein Ort, an dem viele Erinnerungen schlummern

Beim Blick auf ein Foto mit einer Häuseransicht aus Mühlhofe sind Rudi Lahme und Thomas Pätzold Minuten später in ein Gespräch vertieft. Beide haben viele Erinnerungen an frühere Zeiten, insbesondere Rudi Lahme. Die landwirtschaftlichen Geräte, die im Obergeschoss der Mühle in der Scheune stehen, hat der 84-Jährige als Junge auf den Feldern in Aktion erlebt. Und zu allen Exponaten in der Heimatstube kann Rudi Lahme eine Geschichte erzählen. Er kann erklären, wie das Bügeleisen – „eine interessante Erfindung“ – benutzt wurde, in das die heißen Kohlen gelegt wurden, damit sich der Eisenkorpus aufheizte, oder dass man das Waffeleisen mit eingefülltem Teig zum Backen einfach ins Feuer hielt.

An der Wand hängen unzählige Hufeisen, viel lieber zeigt Rudi Lahme aber die Schneeschuhe, die den Pferden früher im Winter über ihre Hufen gestreift wurden. Und er erklärt, wie die Milchzentrifugen funktionierten oder die alten Nähmaschinen, die weiter hinten in einer Ecke stehen. „Hier sind so viele Dinge – die würden auch ein richtiges Museum füllen“, ist sich Lahme sicher.

Sammlung in der Heimatstube

In der Heimatstube, so haben die Mitglieder der IG Knochenmühle, das Obergeschoss der Mühle getauft, steht die Sammlung einfach nur auf den Regalen und in jedem freien Eckchen, das noch zu finden ist. Alles sind Relikte der Höfe und Dörfer der Umgebung. Dazu gehört beispielsweise auch die Kasse eines katholischen Pastors aus Meinerzhagen. Und es kommen immer mal wieder neue Schätzchen hinzu, wie die alte Nähmaschine des Valberter Schneiders Oehm. Andere Unikate haben augenscheinlich schon lange einen Platz gefunden, wie sich an der feinen Staubschicht ablesen lässt. „Der Staub kann auf Zeitungsfotos ja retuschiert werden“, meint Rudi Lahme mit einem Augenzwinkern. Vor dem Mühlentag an Pfingstmontag werde aber gesaugt und geputzt, sagt er. Vorher lohnt es nicht, meint Thomas Pätzold: „Wenn der Wind durchs Gebälk fegt, rieselt’s von oben.“ Charme des alten Gemäuers, das in seinem Inneren nicht nur die Geschichte des Knochenstampfens erzählt, sondern zugleich Spiegel vergangener Zeiten ist, die dank des Einsatzes einiger Aktiver der IG Knochenmühle bewahrt und erhalten bleiben. Allerdings zeigt sich auch in dieser Hinsicht die Zeit: „Wir würden uns Verstärkung wünschen“, sagt Thomas Pätzold, der der Jüngste in der kleinen Runde ist: „Und das mit Mitte 60.“

Offene Tür für Interessierte

Die Erinnerungen der Vergangenheit pflegen, zum Beispiel die alte Schusterwerkstatt im Obergeschoss, die vielen anderen Werkzeuge, Geräte und Utensilien und das unter Denkmalschutz stehende Gebäude mit seinem Mühlenrad selbst, dafür könnten sich Jüngere leider immer seltener begeistern. In der Knochenmühle ist die Zeit stehen geblieben. Das passt nicht in die schnelllebige Gegenwart. „Aber wenn das hier verloren ginge, wäre es eine Schande“, steht für Rudi Lahme fest. Und für den Heimatverein ist die Knochenmühle nach wie vor ein Aushängeschild, sagt Thomas Pätzold. In NRW sei die noch funktionstüchtige Mühle ein Unikat, lediglich in Fretter gebe es noch ein weiteres, aber primitiveres Exemplar. Daher steht für die Aktiven der IG Knochenmühle fest, dass sie die alte Mühle auch am deutschen Mühlentag wieder präsentieren werden. Am Pfingstmontag, 29. Mai, findet der Mühlentag in der Zeit von 11 bis 17 Uhr in Mühlhofe statt. Dann können die Besucher nicht nur die Knochenmühle in Aktion erleben, sondern es wird gezeigt, wie früher gedengelt – das Schneidblatt einer Sense bearbeitet – oder wie Seile angefertigt wurden. Ein Imker wird vor Ort sein, Holz- und Schieferarbeiten werden angeboten. Für die Verpflegung sorgen unter anderem der Löschzug Haustadt und die Valberter Kostbar.