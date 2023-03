Viele Besucher bei Frühlingsparty in Rinkscheid

Von: Gertrud Goldbach

Für ausgelassene Partystimmung auf der Rinkscheider Bühne sorgte die Band Schröder. © Gertrud Goldbach

Ein gelungenes Frühlingsfest bis in den Morgen feierten die Rinkscheider Schützen.

Meinerzhagen - Am Samstagabend war es endlich wieder soweit: Um 21 Uhr betrat die Band Schroeder die Rinkscheider Bühne und sorgte für eine ausgelassene Party. Die Coverband, eine der angesagtesten Nordrhein-Westfalens, präsentierte ein breit gefächertes Repertoire, das von Pop über Soul, Rock und Dance bis hin zu den 80er- und 90er-Jahren, zur Neuen Deutsche Welle bis hin zu den Top 40 reichte.

Die Rinkscheider Schützen hatten eingeladen, um den Frühling musikalisch zu empfangen. Und das Publikum machte begeistert mit. Es wurde viel getanzt, mitgesungen und gefeiert.



Dabei war das Alter unwichtig. Die jungen Gäste aber auch die ältere Generation sangen einträchtig zusammen. Wichtig allein war, Spaß zu haben. Recht zügig füllte sich die Tanzfläche, und der Kreis der Tanzenden wurde immer größer.



Für reichlich Getränke war in bewährter Manier gesorgt, und der Löschzug Valbert hatte am Zapfhahn viel zu tun, um den Durst der Gäste zu stillen.



Unter diesen befand sich auch Michael Kaufmann, der am Ostermontag wieder in der Sendung „Bauer sucht Frau“ zu sehen sein wird. Er hatte die Fahrt von Much nach Rinkscheid auf sich genommen, um hier mit Freunden zu feiern.



Wie jedes Jahr waren auch die Meinerzhagener Schützenengel gekommen, und sogar Marc Grabau aus Oldenburg war angereist, um an diesem besonderen Fest teilzunehmen. Über 40 Jahre hat er in Meinerzhagen gelebt, und es zieht ihn immer wieder in die frühere Heimat zurück, wenn auch nur, um mit seinen Freunden zu feiern. Gut waren die Schützenengel zu erkennen, trugen sie doch alle einheitlich rote T-Shirts.



Die Stimmung war ausgelassen und entspannt, und bis in den Morgen hinein feierten die Gäste gemeinsam mit der Band Schroeder. Insgesamt verkauften die Rinkscheider Schützen für diesen Abend 410 Karten. Auch bereits 20 im Vorjahr verkaufte Karten hatten noch ihre Gültigkeit und konnten eingelöst werden.



Es war ein gelungenes Fest, das die Rinkscheider Schützen da auf die Beine gestellt haben, für die Veranstalter, aber auch für die Gäste, so die einhellige Meinung.