Verkaufsoffener Sonntag: Großer Andrang beim Meinerzhagener Frühling

An Muttertag

+ © Björn Othlinghaus Ceren Yorulmaz und Giulio Longhitano vom Autohaus Knabe präsentieren den VW ID Buzz Pro, einen elektrischen Kleinbus. © Björn Othlinghaus

Nach einer längeren Pause aufgrund der Corona-Pandemie fand am Sonntag wieder der von der Volksbank in Südwestfalen initiierte Meinerzhagener Frühling statt.

Meinerzhagen – Bei überwiegend trockenem Wetter und angenehmen Temperaturen präsentierten sich Meinerzhagener Vereine, Einzelhändler und Autohäuser in der Innenstadt, deren Geschäfte am Muttertag im Rahmen eines Tags der offenen Tür geöffnet waren. So konnten sich die in großer Zahl gekommenen Besucherinnen und Besucher auch noch mit einem Muttertagsgeschenk versorgen, zum Beispiel bei Marlies Krause und Heike Söhl-Müller im Blumenhaus Krause.

Direkt gegenüber wurde die Veranstaltung eröffnet, und zwar von Niklas Jarosch, dem Generalbevollmächtigten der Volksbank Südwestfalen, der in Vertretung des Vorstandes vor Ort war, und dem Bürgermeister der Stadt Meinerzhagen, Jan Nesselrath. Niklas Jarosch erinnerte an den Beginn des Meinerzhagener Frühlings vor 40 Jahren, als dieser noch auf dem Gelände des Flughafens stattfand. „Auch von einer dreijährigen Corona-Pause haben wir uns nicht unterkriegen lassen“, erklärte Jarosch. „Reloaded – unter dieses Motto haben wir den Meinerzhagener Frühling 2023 gestellt, denn wir sind wieder da, und jetzt erst recht!“

+ Der Stand der Grundschule Auf der Wahr. © Björn Othlinghaus

Die aktuelle Veranstaltung stehe in der Tradition des Meinerzhagener Frühlings von 2014, bei dem es erstmals gelungen sei, nicht nur die kommerziellen Anbieter wie zum Beispiel die Autohäuser, sondern auch die heimischen Vereine einzubinden. Mit Blick auf die diesjährige Aktion der Volksbank in Südwestfalen unter dem Motto „Wohnen in Südwestfalen“ wies Jarosch schließlich auf ein Gewinnspiel hin, bei dem als Hauptpreis ein Balkonkraftwerk gewonnen werden konnte.

+ Zum Muttertag versorgten sich viele im Blumenhaus Krause. © Björn Othlinghaus

Bürgermeister Jan Nesselrath bedankte sich indes bei allen Beteiligten am Meinerzhagener Frühlings für ihr Engagement. „Heute können wir ein buntes Programm mit vielen Institutionen, Organisationen und Vereinen bestaunen“, versprach der Bürgermeister, bevor er den traditionellen Fassanstich vornahm und den Bürgern Vormann-Alt ausschenkte.

+ Bürgermeister Jan Nesselrath beim Fassanstich. © Björn Othlinghaus

Das Programm beinhaltete zwei musikalische Darbietungen, und zwar zum einen von der Formation WBDU Kampen aus den Niederlanden, die vom Komitee Städtepartnerschaft Meinerzhagen eingeladen worden war. An deren Stand traf man auch Vertreterinnen und Vertreter der Stadt St. Cyr sur Loire aus Frankreich, der zweiten Partnerstadt Meinerzhagens. Darüber hinaus besuchte unter anderem auch der Meinerzhagener Bürgermeister a.D., Erhard Pierlings, den Stand.

+ Zu sehen gab es auch jede Menge Automobile. © Björn Othlinghaus

Eine weitere musikalische Attraktion stellte am Sonntag der Fanfarenzug Meinerzhagen dar, der nicht nur im Rahmen der Eröffnung musizierte, sondern auch durch die gesamte Innenstadt marschierte und für Unterhaltung sorgte.

Bei den Präsentationen des Meinerzhagener Autohauses Busenius Automobile und Autohaus Knabe konnten sich die Gäste ausgiebig über die neuen Modelle informieren und natürlich auch einmal hinter dem Lenkrad Platz nehmen.

+ Auch einige plüschige Gäste bereicherten den Meinerzhagener Frühling und sorgten für Spaß unter den Besucher. © othlinghaus

Diverse kulinarische Angebote rundeten das Programm ab. So bot zum Beispiel die Fleischerei Hoffmann Grillwurst, Steaks und Folienkartoffeln aus eigener Herstellung an, und im „Eiscafé mit Herz“ servierten Alessia und Tugba Eiscreationen wie zum Beispiel das Limoncello-Eis.