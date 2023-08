Streetfood-Festival am Wochenende

Von: Frank Zacharias

Bunte Getränke werden ebenfalls auf dem Food-Festival erhältlich sein. © Privat

Kulinarisches Event im August auf dem Otto-Fuchs-Platz in Meinerzhagen

Meinerzhagen – Vom 11. bis 13. August gibt´s was auf die Gabel: Zum zweiten Mal findet dann auf dem Otto-Fuchs-Platz ein Streetfood-Festival statt. Mit Spezialitäten aus aller Welt, die manchmal originell, manchmal klassisch sind – aber immer ein besonderes Geschmackserlebnis bieten sollen. Und auch für die Ohren soll es etwas zum Genießen geben, wie Engin Ulupinar, Geschäftsführer der Streetfood-Agentur, verrät, die das Event auf Einladung des Stadtmarketings in Meinerzhagen organisiert.

„Wir verbinden mit dem Wort ,Streetfood‘ viel mehr als Essen: die Lebensfreude, das Erlebnis, die Stimmung. Es ist ein Fest für die ganze Familie“, sagt Ulupinar. Optische Highlights sollen die teils speziell gestalteten Foodtrucks bieten. Den jüngeren Gästen soll ein Kinderprogramm geboten werden: Sie können sich schminken lassen, auf einer großen Hüpfburg springen und mit Bobby Cars um die Wette fahren. Aber auch Gesellschaftsspiele in Großformat soll es geben, etwa „Vier gewinnt“ oder „Jenga“.

„Das Herzstück der Veranstaltungsreihe besteht hierbei natürlich aus einer Vielzahl authentischer Foodtrucks und Garküchen aus aller Welt, die ihre Gerichte vor Ort frisch zubereiten. Auch wenn hier Speisen übrig bleiben, werden diese von Mitarbeitern lokaler Foodsharing-Organisationen abgeholt und an Bedürftige weitergegeben“, betont Engin Ulupinar.

Nicht zum ersten Mal: Der Otto-Fuchs-Platz verwandelt sich im August in eine kulinarische Meile. So sah es beim Streetfood-Festival in 2019 in Meinerzhagen aus. Archi © schliek

Streetfood ist zwar ein Genuss „im Vorbeigehen“, aber stehend muss man seine Mahlzeit dennoch nicht zu sich nehmen. Es stünden ausreichend Sitzgelegenheiten in verschiedenen Arten (Bierzeltgarnituren, Stehtische, Relaxliegestühle etc.) zur Verfügung. „Unser Ziel ist es, den Gästen und Besuchern unserer Events wieder authentisches Streetfood anzubieten und die einzelnen Events deutlich durch entsprechendes Rahmenprogramm aufzuwerten“, wirbt der Agentur-Geschäftsführer für seine Veranstaltungsreihe, die seit Anfang des Jahres bereits an zahlreichen Stationen Gäste angelockt hat – etwa in Oldenburg, Ramstein, Wetter, Hamm und Reichshof.

Ulupinar: „Wir legen größten Wert auf ein ausgewogenes, abwechslungsreiches Produktangebot und authentische Konzepte mit frischen, vor Ort zubereiteten Speisen. So schaffen wir zum einen, einen deutlichen Mehrwert für die einzelnen Aussteller, zum anderen bekommt der Gast die Möglichkeit Speisen und Zubereitungsarten aus verschiedenen Regionen und Kulturkreisen zu entdecken und zu kosten.“

Das Essensangebot wird groß: Die Besucher können viel probieren. Symbo © Streetfood-Agentur

Während die Spezialitäten natürlich durchaus etwas kosten, ist der Eintritt auf das Festgelände kostenlos. Am Freitag hat das Streetfood-Festival von 17 bis 22 Uhr geöffnet. Am Samstag geht es bereits um 12 Uhr los – Ende ist um 22 Uhr. Am Sonntag könne Besucher von 12 bis 20 Uhr auf dem Gelände vorbeischauen.